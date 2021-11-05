Şu sıralar modacılarda moda, sürpriz bir şekilde hamile kalmak sanırım! Hatırlarsınız; hafta başında onlarca dünya yıldızını giydiren modacı Selma Çilek Çiftçi'nin, hesaplarında yokken ikinci bebeğine hamile kaldığını yazmıştım. Bir müjde de önceki gün yine bir modacıdan geldi. Geçen hafta Nişantaşı'nda mağaza açan, sürdürülebilir modanın Türkiye'deki öncülerinden olan modacı Tuba Ergin'in de, meslektaşı Selma Çilek Çiftçi gibi planlarında olmamasına rağmen hamile kaldığını öğrendim.



Selma Hanım daha ilk çocuğu 2 yaşını doldurmamışken hamilelik sürprizi yaşarken, Tuba Hanım ise boyu kadar iki kızı olmasına rağmen bu sürprizle karşılaşmış. Bir ay önce sürpriz haberi alan Tuba Hanım, hiç düşünmeden 16 yaşındaki kızı Ela ve 9.5 yaşındaki kızı Tara'dan sonra yeniden anne olmaya karar vermiş. Eşi Cem Bey de bu sürprize çok sevinmiş. Üçüncü çocuklarını sağlıkla kucaklarına alırlar inşallah.



250 BİN €'YA ÇEVRECİ OLMUŞ!

Atv'nin bir döneme damgasını vuran efsane dizisi Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun ameliyattan önceki halini canlandırdığı rolle, ilk kez oyunculuk yapan İsmail Filiz otomobil tutkunu çıktı! Bu sezon Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Kılıçoğlu karakterine hayat veren İsmail Filiz'in yeni bir otomobil aldığını öğrendim.



Filiz de, son dönemde pek çok ünlü gibi çevreci olduğu için Porsche'nin elektrikli modeli Taycan'dan satın almış. Ünlü oyuncu Porsche Taycan Turbo S için tam 250 bin Euro (Bugünkü kurla yaklaşık 2.8 milyon lira) ödemiş. İsmail Filiz, elektrikli Porsche'siyle yolların tozunu attırmaya başlamış bile. Allah kazasız belasız kullanmasını nasip etsin.



GALATAPORT'U KOKUTACAK!

Cemiyetin kafelerde vakit öldürmeyi sevmeyen kadınlarından Fulya Gündoğdu, uzun yıllar yaşadığı alerji sorunundan dolayı uzak kaldığı kokulardan vazgeçmeyip geçen yıl Fiolas adındaki koku markasını yaratmıştı.



Ev kozmetiği ve güzellik ürünlerinin yanında kurumsal kokulandırma da yapan Gündoğdu, markasının ilk mağazasını Galataport'ta açtı. İlk mağazasını, önemli bir proje olan Galataport'ta açtığı için çok mutlu olduğunu söyledi. İyi işleri olsun…



RESİMDEKİ 'MUAMMA'

Sanatçı Göktuğ Güngör önceki gün Kalamış Marina'daki, 39 Galeri'de 'Muamma' adını verdiği sergisini açtı. Serginin açılışında, sanat ve cemiyet dünyasından dostları Güngör'ü yalnız bırakmadı.



Göktuğ Güngör sergilenen eserlerinde, bildiğimiz, tanıdığımız, gördüğümüz ve çevremizde var olan tüm görsel algıları, çizgilerle manipule ederek ve farklı teknikler kullanarak resimsel bir bilmece yaratmayı hedeflemiş.



Bunu başarmış da…Resimlerdeki bilmeceyi çözmek ilginizi çektiyse bu sergiyi görmelisiniz.