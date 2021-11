Onlarca dünya yıldızını giydiren başarılı modacı Selma Çilek Çiftçi ile ilgili yine müjdeli bir haberim var! Evet; Ağustos 2016'da gayrimenkul zengini Satvet Çiftçi'nin oğlu Sinan Çifti ile evlenen Selma Hanım, ikinci bebeğine hamile.



Selma Hanım'ın dedesi Satvet Çiftçi'nin adını taşıyan bebeğine hamile kaldığını da, minik Satvet'in dünyaya geldiğini de ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. Bu müjdeli haberi vermek de bana kısmet oldu. 30 Ocak 2020'de Satvet'i kucağına alan Selma Hanım, ikinci kez anne olacak ancak bu planlı bir şey değilmiş! İkinci çocuk hesaplarında yokmuş ama Selma Hanım hamile olduğunu öğrenince, önce şaşırsalar da çok mutlu olmuşlar.



Hamileliğinin henüz başında olan Selma Hanım'ın da, oğlu Satvet'in üzerine titreyen Sinan Bey'in de gönlünden bu kez kız geçtiğini duydum; Allah gönüllerine göre versin.



BAYRAM TATİLİNİ TEKNEDE GEÇİRDİLER

Pandemi, sosyetenin adetlerini de değiştirdi! 29 Ekim, cumaya veya pazartesiye geldiğinde, hafta sonuyla birleştirip yurt dışına kaçan İstanbul'un elitleri, bu kez Cumhuriyet Bayramı'nı, Göcek'te denizde kutladı.



Erkut Soyak ile hayat arkadaşı Ayşe San, Nefise Karatay ile eşi Yusuf Day, Zeynep Yılmaz ile kızları, Aslı Şen, Eda Kosif ve Eda Tokcan; perşembe gününden Göcek'e gidip teknelerine geçti ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayıp dört gün tatil yaptı. Nisandaki tam kapanmada erkenden tekne sezonunu açan İstanbul sosyetesi, böylece ekim sonunda tekne tatili de yapmış oldu.



CADIYA DÖNÜŞÜP PARTİLEDİLER!

Yabancıların adetlerini taklit etmeye bayılan İstanbul'un elitleri, Cadılar Bayramı'na bu yıl da kayıtsız kalmadı! Bebek Lucca'da düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde birbirinden ilginç kıyafetlerle arz-ı endam eylediler.



Dila Tarkan- Dağhan Doğruer, Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko, Sibil Çetinkaya, balayından dönen Eda-Ferhat Zamanpur çifti İstanbul'da Cadılar Bayramı'nı kutlarken, Tuba Ünsal New York'ta, ex gelinimiz Caroline Stanburry ve kendinden 18 yaş küçük İspanyol futbolcu sevgilisi Sergio Carrallo da Dubai'de partiledi.