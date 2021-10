Kurucusu olduğu Yemek Sepeti'ni altı yıl önce 589 milyon dolara satan ama CEO'luk görevini sürdüren 45 yaşındaki Nevzat Aydın, ikinci kez damat oluyor. Aydın'a para saadet getirmemiş ve 2011'de evlendiği Melis Pekand'dan 2017'de boşanmıştı. Aydın, moda markası Whenever Company'nin ortağı Zeynep Zenel ile ikinci kez nikah masasına oturacak. İlk eşi ile Dubrovnik'te evlenen, davetlileri için özel uçak kaldıran Aydın, ikinci izdivacı için de kesenin ağzını açtı. O kadar ki, ocak ayının ortasında yapacağı düğün için Maldivler'de ada kapattı! Evet, yanlış okumadınız! Nevzat Bey, Hint Okyanusu'ndaki dünyaca ünlü tatil ülkesi Maldivler'in bir adasını kiraladı. Düğününe de 150 kişi davet etti ancak davetliler elini cebine sokmayacak. Çünkü Nevzat Bey, bütün ulaşım, konaklama ve yeme-içme masraflarını karşılayacak.







Nevzat Aydın'ın düğünü kadar bekarlığa veda partisi de çok özel olacak! Aydın, önümüzdeki ay, 15 yakın arkadaşını alıp Las Vegas'a gidecek ve orada bekarlığa veda edip gelecek. Las Vegas programının detaylarını öğrenemedim ama Maldivler'de ada kapatıp evlenecek olan birine de böyle bir şehirde bekarlığa veda etmek yakışırdı zaten!







Nurcan-Turgay Artam çiftinin 1981 yılında kurduğu, Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa Terbiyecisi', Burhan Doğançay'ın 'Mavi Senfoni'si, Erol Akyavaş'ın 'Kuşatma'sı gibi başyapıtları rekor fiyatlara satan Artam Antik A.Ş. 40'ıncı yaşını kutluyor. Müzayedelerin yanı sıra düzenlediği sergiler, seminerler, yayımladığı kitaplar ve dergilerle bir kültür kurumu gibi hareket eden Artam Antik A.Ş., 40. yılında çok özel bir sergi açacak. Aralıkta, klasik resmin büyük ustalarının yapıtlarının yer alacağı 'İstanbul' temalı büyük bir sergiyi sanatseverlerle buluşturacak olan Artam Antik A.Ş.'ye nice yıllar diliyorum.







38 YAŞINDA KALBİNE YENİLDİ

İş ve cemiyet dünyası şokta! Ünlü moda markası Batik ve Tiffany'nin ikiz veliahtlarından biri olan, henüz 38 yaşındaki Emir Ziyal, kalbine yenik düştü. Mağaza açmak için eşi Seda Hanım ile Ankara'ya giden Emir Bey, önceki sabah 06.00'da göğüs ağrısı ile uyanmış. Ancak hastaneye bile gidemeden otel odasında hayatını kaybetmiş. Dün Marmara İlahiyat Camii'ndeki kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanan Emir Ziyal'e Allah'tan rahmet, başta eşi ve henüz 2.5 yaşındaki oğlu Barış Mert olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun…







Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), hafta içinde seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. 2019'dan bu yana başkanlık görevini sürdüren Eren Üçlertoprağı, tek aday olarak girdiği genel kurulda güven tazeledi ve yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulunda, beş isim yerini korurken üç yeni isim aralarına katıldı. Üçlertoprağı'nın, Nisa Ersoy, Cemil Onur Sürmeli, Hayri Çavuşoğlu, Cem Akoğul, Efsun Yazıcı, Osman Geylan, Abdülkerim Gök ve Ali Güneş'ten oluşan yönetim kurulu ile geçen iki yılda olduğu gibi başarılı işlere imza atmaya devam edeceklerine şüphem yok.







NOVİKOV'DA GARSON SKANDALI!

Bodrum'dan sonra geçen ay İstanbul'da da bir şube açan dünyaca ünlü restoran Novikov'da öyle bir olay yaşanmış ki, ağzım bir karış açık kaldı! Novikov'da verilen davette, bir masaya siparişler yanlış gitmiş. Masadakiler, garsona kendi sipariş ettikleri yemekleri getirmesini söylemiş. Garson, 10 dakika sonra aynı yemeklerle geri gelmiş ve ne dese beğenirsiniz? "Nasıl olsa davetlisiniz, parasını ödemeyeceksiniz, bunları yiyin işte." Pes doğrusu… Novikov gibi bir restoran bu garsonu nereden bulmuş çok merak ettim doğrusu!!!







HER ŞEY TAMAM BLUZ OLMAMIŞ!

Burcu Esmersoy, bir mekanın açılış davetinde abartıdan uzak ama çok şık bir seçim yapmış. Bu tarz etkinlikler için takım elbise garanti bir seçim. Renk seçimi ise kendi saç ve ten rengine çok yakışmış. Renkli çantası ve Saint Laurent ayakkabıları görünümü tamamlayan harika detaylardan... Düzelteceğimiz tek şey olsaydı, o da takımının içine giydiği yuvarlak yaka bluzu olurdu! Bluzu, boynunu süsleyen choker'ın bütün havasını almış. Bu bluz yerine takımının v kesimiyle uyumlu bir bluz tercih edebilirdi.







Kanye West out, The Weeknd in! Güzel oyuncu Angelina Jolie ve The Weeknd arasında çıkan aşk dedikoduları almış başını giderken, ikilinin romantik akşam yemeklerinde buluştuğu da iddia ediliyor. Bir yandan da The Weeknd bu aşk oyunuyla, geçtiğimiz dönemde, Irina Shayk ile flörtleşmeye başladığı iddialarıyla gündeme gelen Kanye West'in popülaritesini elinden almış gibi görünüyor.







Şu sıralar Bitcoin muhabbeti yapmak ve cep telefonunda Iphone'dan Android'e geçmek çok ama çok popüler…







Bu köşede her hafta, giyim-kuşamına düşkün ünlü bir isme, gardırobuna en son eklediği üç parçanın neler olduğunu soracağım. Bu haftaki konuğum, yaşam tarzı ve stiliyle dikkat çeken ünlü influencer Rüya Büyüktetik… İşte Büyüktetik'in gardırobuna eklediği üç yeni parça: