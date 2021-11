Hüsnü Özyeğin'in 'sağ kolum' dediği merhum bacanağı Tunç Çapa ile Gülsen Çapa'nın oğulları Ali Çapa'nın da başı bağlanıyor. Müstakbel gelin Müge Güçkan aileye uzak biri değil! Ali Bey'in kuzeni FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin'in eşi Yasemin Güçkan Özyeğin'in kuzeni. Gülsen Çapa, hafta sonu, Müge Güçkan'ı Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğluna istedi. Fakat işin ilginci; Çapa Ailesi kız istemeye kız evine değil, Paper Moon'a gitti! Evet, yanlış okumadınız…



Kız isteme merasimi, İstanbul'un en ünlü İtalyan restoranı Paper Moon'da gerçekleşti. Gülsen Hanım, oğlu, kızları ve damadıyla restorana giderken Müge Güçkan da ailesiyle onları karşılamış. Benim kafama takılansa kahve ritüeli oldu! Müge Hanım, Paper Moon'un mutfağına girip, kendisini istemeye gelen Ali Bey'e tuzlu kahve yapmış mıdır? Yoksa çaktırmadan garsona Ali Bey için tuzlu bir espresso mu sipariş etmiştir!!!



ROLLING STONES İLE STARTI VERDİ

Kurucusu olduğu Yemek Sepeti'ni 6 yıl önce 589 milyon dolara satan, geçen haftaya kadar oturduğu CEO koltuğunu da bırakan Nevzat Aydın'ın ikinci kez damat olmaya hazırlandığını ilk kez bu köşede okumuştunuz.



Modacı Zeynep Zenel ile düğünü için Maldivler'de ada kiralayan, 150 davetlisinin tüm ulaşım, konaklama ve yeme-içme masraflarını da karşılayacak olan Aydın'ın, bekarlığa veda partisi için de 15 yakın arkadaşını alıp Las Vegas'a gideceğini yazmıştım. Bekarlığa veda ekibi Amerika'ya gitmiş. Aydın, önceki akşam arkadaşlarını, Las Vegas'taki The Rolling Stones konserine götürmüş. Bakalım sırada neler var!!!



KARNI BURNUNDA YENİ YAŞINA GİRDİ

'Gol Kralı' unvanını halen elinde tutan Tanju Çolak'ın 57 yaşında dede olacağını müjdelemiştim. Mutlu sona çok az kaldı. Oğlu Anıl Çolak'ın 17 Eylül 2017'de evlendiği Amerikalı avukat eşi Emily Wolfford, hamileliğinde dokuzuncu ayı doldurmak üzere.



Gün sayan Emily Hanım, geçen hafta doğum gününü kutladı. Anıl Çolak 30 yaşına giren eşine, harika bir doğum günü partisi hazırlamış. Karnı burnunda olan Emily Hanım, partide keyifli saatler geçirmiş. Çolak Ailesi'ne torun sevincini yaşatacak olan Emily Hanım, kızını sağlıkla kucağına alır inşallah.



KIYMETLİSİNİN YENİ YAŞINI KUTLADI

Bir dönemin hızlısı Berk Suyabatmaz uslandı! Burcu Esmersoy ile evlenmeden önce de boşandıktan sonra da adı birçok aşk dedikodusuna karışan Suyabatmaz, şubat ayından bu yana Duru Turizm'in eski patronu Yusuf Duru'nun küçük kızı Gonca Duru ile flört ediyor.



Başından iki evlilik geçen, bir evliliğinden 2 çocuğu olan Duru, sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan "Doğum günün kutlu olsun kıymetlim" notuyla kutladı. Gonca Hanım, Nil Karaibrahimgil'in "Ben ona resmen aşığım" şarkısını da videoya ekledi. Allah mutlulukların daim etsin.