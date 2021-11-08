Zorlu Holding'in patronu Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şule Zorlu, babasının tüm muhalefetine rağmen serveti bırakıp aşkı tercih etmiş, Ekim 2009'da Serdar Cümbüş'le evlenmişti. Ancak yuvalarına kara bulutların musallat olduğunu ilk bu köşeden öğrendiğiniz çift, nisan ayında boşanmıştı.



Dün sosyal medyada gezinirken fark ettim ki; Şule Hanım, halen Serdar Bey'in soyadını kullanıyor! Evet, yanlış okumadınız! Şule Hanım, önceki akşam Zorlu Center'daki Eataly'nin içinde açtığı Terezza Italia adlı restoranda davet vermiş. Davete katılanlar, fotoğraf paylaşırken Şule Hanım'ı etiketleyince fark ettim! Instagram adresini bakınca, daha da şaşırdım! Çünkü halen Cümbüş'le çekilmiş fotoğrafı, profil fotoğrafı olarak duruyor! Çoğu birbirinin gözünü çıkarmaya çalışsa da, medeni şekilde boşanmayı başaran çiftler gördüm. Ama sosyal medyada boşandığı eşinin soyadını kullanan, onunla fotoğrafını profil fotoğrafı olarak kullanmaya devam edeni görmemiştim!



Zorlu, Cümbüş ile evlenebilmek için hisselerini 40 milyon liraya babasına devredip hem holdingle hem de babasıyla bağlarını koparmıştı. Ancak oğlu doğunca iki yıl küs kaldığı babasıyla barışmıştı.



KIZI İÇİN PARTİ VERDİ

Ünlü model Tülin Şahin'in, mahkemelik olduğu Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'dan olan kızı Siena Leyla 2 yaşına bastı. Şahin, 39 yaşında kendisine ilk kez annelik mutluluğunu yaşatan kızına evde harika bir doğum günü partisi düzenledi.



Kızı kedileri sevdiği için kedi temalı bir parti hazırlayan ve evi de ona göre süsleyen Şahin, partiye ailesinin yanı sıra yakın dostlarını da davet etti. Davetliler arasında Hadise de vardı. Tebrik etmek için aradığım Şahin, Siena'nın dekoru görünce mutlu olduğunu ve partide çok eğlendiğini söyledi.



'HAYATINIZDAN FAZLALIKLARI ATIN'

Kütahya Porselen, Karim Rashid ile iş birliği yapmış ve bu iş birliğinden Skallop adlı koleksiyon ortaya çıkmıştı. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, lansmanını temmuzda Antalya'daki NG Phaselis Bay'de yaptıkları bu özel koleksiyon için, İ



stanbul Sakıp Sabancı Müzesi'nde bir davet verdi. Rashid, burada yaptığı konuşmada, "Ben az çoktur felsefesini benimsiyorum. Fazlalıkları atın. Etrafınızda az ve öz obje olsun" dedi.