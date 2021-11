Bu ayın başında ünlü modacı Selma Çilek Çiftçi'den, bir hafta geçmeden de başka bir ünlü modacımız Tuba Ergin'den hamile oldukları müjdesini almıştık. Ancak her iki modacımızın da hiç hesapta yokken hamile olduklarını öğrenmiş ve "Son zamanlarda modacılarda moda, sürpriz hamilelik sanırım!" diye yazmıştım. Anlaşılan bu moda, sadece modacılara özgü değilmiş.



Çünkü geçtiğimiz gün ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın da sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrendim. Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını sunan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal'ın dostlarına, "Bizim için büyük bir sürpriz oldu, çok da mutlu olduk" dediğini duydum. Nasıl sürpriz olmasın; güzel oyuncuya ilk annelik sevincini yaşatan kızı Lalin, 21 Ekim'de birinci yaşını doldurdu. İki aylık hamile olan Sinem Kobal'ın da, Kenan İmirzalıoğlu'nun da gönlünden bu kez erkek geçiyormuş. Umarım Allah gönüllerine göre verir.



SEKTÖRÜN EN İYİLERİ ANTALYA'DA BULUŞTU

Uzunca bir aradan sonra iş, turizm ve MICE dünyasını Türkiye turizminin başkenti Antalya'da buluşturan Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards, görkemli bir törenle sona erdi.



Turizm Medya Grubu tarafından düzenlenen gecede, kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en iyileri ödüllendirildi. Cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerin de katıldığı ödül töreni, kırmızı halı seremonisi ile başladı. Ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından, canlı müzik performansı ile sona eren gece, Oscar törenlerini andırdı.



SESSİZ SEDASIZ BOŞANMIŞLAR

Caroline Koç'un yakın arkadaşı ve aynı zamanda Haremlique ve Selamlique'ta ortağı olan Banu Yentür de dullar kervanına katıldı! Bu yılın başında adı hızlı çapkın Önder Fırat ile anılan Banu Yentür'ün, Manisa'da bir hastanede görev yapan eşi Prof. Dr. Alp Yentür ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını yazmıştım.



Önder Fırat, Banu Yentür ile çok yakın dost olduklarını, aralarında aşk olamayacağını söylemişti. Ancak Yentür'ün evliliğinin sallantıda olduğu bilgisi doğru çıktı. Çiftin anlaşmalı olarak gittikleri adliyede, tek celsede, sessiz sedasız boşandıklarını öğrendim. Ne diyelim, ikisi için de hayırlısı olsun.



GÖRKEMLİ TÖRENE ÖZEL KIYAFET

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali bugün sona eriyor. 13 ülkeden 42 filmin gösterildiği festivalin kapanışı için bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde görkemli bir ödül töreni düzenlenecek. Türk cumhuriyetlerinden 100'ün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanının da katılacağı ödül törenini, Seda Öğretir sunacak.



Ünlü sunucunun kıyafetini, Dilek Hanif'in hazırladığını öğrenince, Dilek Hanım ile konuştum, "Gecenin konseptine uygun, çok özel bir kıyafet diktim" dedi. Çok merak ettim doğrusu!