Geçen hafta, Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı'nın, "Diziyi bırakması şımarıklıktı" sözleriyle gündem olan Meryem Uzerli, geçen pazar sesiz sedasız İstanbul'a geldi! Bir süre önce Uzerli'nin, Seda Sayan'ın yıllardır reklam yüzü olduğu mücevher markasıyla anlaşıp Sayan'ı işinden ettiğini duymuştum; doğruymuş. Hafta başında Londra'dan İstanbul'a gelmesinin nedeni de bu reklam işiymiş.



DÜN ALMANYA'YA DÖNDÜ

Uzerli, Sayan ile ünlenen mücevher markasıyla 1 yıllık reklam anlaşması yapmış. Kulağıma gelenlere göre, Uzerli bu reklam karşılığında tam 7 milyon TL almış. Uzerli, geçen pazar İstanbul'a reklam filmini çekmeye gelmiş. Çekimler, pazartesi günü Yeşilköy'de bir kafede başlamış. Reklam filminin yönetmeni ise sektörün en başarılı isimlerinden biri olan Metin Arolat'mış.



Birçoğunuzun şarkıcı kimliğiyle tanıdığı Arolat'ın, iki gün süren çekimlerin sonunda yine harika bir reklama imza attığı konuşuluyor. Çekim için Londra'dan gelen ünlü oyuncunun, çekimlerin ardından, arkadaşlarıyla da hasret giderip dün Almanya'ya çocuklarının yanına döndüğünü öğrendim. Uzun lafın kısası, Uzerli, bir haftalığına İstanbul'a gelip iki gün çekim yapıp 7 milyon lirayı cebine koyup evine dönmüş. Ne diyelim, Allah güle güle harcamayı nasip etsin!



ANNESİNİ DEĞİL BABASINI SEÇTİ!

Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, annesinin değil babasının izinden gidiyor! Geçtiğimiz günlerde babasıyla golf oynarken poz veren Zehra, önceki gün yine golf sahasındaydı. Ama bu kez tek başınaydı.



Tek başına Kemer Golf Kulübü'ne giden Zehra, saatlerce golf oynadı. Anlaşılan Zehra, annesi gibi tenisçi olmak yerine, babası gibi golfçü olmaya karar vermiş. Kaya Çilingiroğlu golf sporunda birçok başarıya imza atmıştı, bakalım Zehra da golf turnuvalarında kupalar kaldırabilecek mi?



HESAPLAR PATRONDAN!

Asırlık Develi restoranının yeni nesil patronu Nuri Develi'nin, aile şirketi restorana çağ atlattığı bir gerçek. Dekorasyondan menüye kadar sürekli yenilik peşinde olan Nuri Develi'nin garsonlarına ilginç bir jest yaptığını öğrendim.



Nuri Bey, hem motive etmek hem de müşterilerin beklentilerini daha iyi anlamaları için garsonlarına "İstediğiniz restorana gidin, yiyin, için, fişini da bana getirin" demiş. Garsonların çoğu hangi restorana gitmiş biliyor musunuz? Nusr-Et'e… Meğer garsonlar Nusr-Et'i çok merak ediyorlarmış…



AKM'NİN INSTA OBJESİ

13 YIL sonra kapılarını aralayan ve Türkiye'yi dünyanın kültür-sanat sahnesinin başrolüne oturtan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), son zamanların en popüler adresi.



Türkiye'nin simge yapılarından AKM'deki sanat etkinliklerini takip etmek, özellikle de kalbinde yer alan 'Kırmızı Küre'nin önünde fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmak çok popüler. Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy da, her biri tek tek elde üretilen 15 bin adet seramik karodan oluşan Kırmızı Küre'nin cazibesine kapılanlardan…



ÇANTA OLMAMIŞ!

OYUNCU Birce Akalay, hafta içinde katıldığı davette sade ve spor bir görünüm tercih etmiş. Modanın garanti görünümlerinden siyah-beyaz uyumu ve blazer-pantolon birlikteliği doğru bir tercih.



Ancak aksesuvar konusunda ciddi hataları var! Bir kere çantası çok hantal duruyor. Onun yerine daha küçük ve belki de yandan askılı bir model tercih edebilirdi. Kemeri ise, pantolonunun deri detayının kaybolmasına neden olmuş.



LİMAN'DAN ŞİKAYET VAR!

FERİT Şahenk'in D.ream'i, 12 mekanı ile şehrin yeni gözdesi Galataport'a çıkarma yapmaya hazırlanıyor! İlk açılanlardan biri Liman Lokantası oldu ve bir anda herkesin diline düştü! Gidenler, mekanın ve lezzetlerinin hakkını teslim ediyor ancak fiyatlardan çok şikayetçiler.



Özellikle 70'lik göbek rakının, bin 50 liraya servis edilmesini dillerine dolamış durumdalar! O yüzden sosyetedeki son geyik şu: "Liman Lokantası'na giderken aman rakınızı yanınızda götürmeyi unutmayın yoksa işiniz zor!" Sosyete çok haklı, gerçekten o nasıl bir fiyattır öyle!