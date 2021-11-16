Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı, geçen yıl şubat başında Uludağ'da koronavirüsün pençesine düşmüştü. 3 ayı entübe, çoğunluğu yoğun bakımda toplam 7 ay hastanede kalan Hayri Yazıcı, önceki ay taburcu olmuştu.



Hastalığı boyunca başucundan ayrılmadığı babasını taburcu olduktan sonra evine götüren Bahar Şer, fizik tedavisi için de eve fizik tedavi ünitesi kurdurmuş. Bu arada her kışı Uludağ'daki otelinde geçiren babasını daha tam olarak iyileşmediği için bu kış Uludağ'a da göndermeyecekmiş. Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin.





PATRON MESAİDE

Mayıs 2013'te Galataport olarak bilinen Salıpazarı Liman ihalesinde 702 milyon dolara ipi göğüsleyen Ferit Şahenk, projeyi geliştirmek için bir süre sonra Serdar Bilgili'yi ortak almıştı. İçindeki mağazalar ve mekanlar henüz tam açılmamış olsa da, şu sıralar şehirde en çok merak edilen yer olan Galataport, tam bir çekim merkezi oldu.



Arkadaşım Ersin Al, projenin ortaklarından Serdar Bilgili'yi Galataport'ta görüntülemiş. Herhalde eksiği gediği var mı diye denetimdeydi. Zaten duyduğuma göre Serdar Bey, hemen hemen her gün Galataport'a gidiyormuş. Patron işinin başında yani…



AHU AYSAL İŞBAŞI YAPTI

Eski eşi Ünal Aysal'ın kredi alabilmesi için ipotek ettirdiği Boğaz'daki oteli Les Ottomans'ın icradan satılması üzerine 'işsiz' kalan Ahu Aysal'ın kendine yeni bir iş bulduğunu, briç kulübü açmaya karar verdiğini yazmıştım! Hobisini işe dönüştürmek isteyen Ahu Hanım'ın hayali sonunda gerçek oldu.



Bridge Akademi adını verdiği kulübü, hafta sonu gerçekleşen özel turnuva ile Akatlar'daki adresinde kapısını araladı. Aralarında Leyla Atalık, Nilgün Dereli, Berna Kırdar'ın da olduğu pek çok arkadaşı Ahu Hanım'ı açılış gününde yalnız bırakmadı.



TORUNUNUN ÇOCUĞUNU GÖRDÜ

1979'da, 50 yaşında vefat eden "Taçsız Kral" Ayhan Işık'ın torunu Emre Levent ile eski bakanlardan Avni Akyol'un torunu Sevgi Akyol'un nikah masasına oturacaklarını da çiftle ilgili müjdeli haberi de ilk benden öğrenmiştiniz.



28 Ekim 2019'da Hotel Les Ottomans'da vuslata eren çift, bebeklerini kucaklarına aldı. Hastaneye gidenlerin söylediğine göre, Sevgi Hanım'ın da Kerim adını verdikleri oğullarının da sağlık durumu gayet iyiymiş. Bu arada eşini çok genç yaşta kaybeden Gülşen Işık'ın torununun çocuğunu gördüğü için mutluluktan havalara uçtuğu kulağıma geldi.