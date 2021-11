Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, üçüncü kez dede oldu. Oğlu Alican Bey ve gelini Miray Hanım sayesinde Mart 2018'de ilk torunu Alin'i, Aralık 2019'da da ikinci torunu Selin'i kucağına alan Ağaoğlu'na üçüncü ve ilk erkek torun mutluluğunu ise kızı Sena Kırcal yaşattı. 2016'da Çırağan Sarayı'nda evlenen Sena-Koray Kırcal çifti, evliliklerini oğulları ile perçinlemiş oldu.



Çifti ziyarete Maslak Acıbadem Hastanesi'ne gidenlerin söylediğine göre; Sena Hanım'ın da, babası Koray Bey'in adını verdikleri oğullarının da sağlık durumu gayet iyiymiş.



Bu arada "Oflu Ağa'ya Rizeli torun geldi" diye espri yapan Ali Ağaoğlu'nun ilk erkek torunu için de kesenin ağzını açtığını duydum. Kız torunları doğduğunda Ağaoğlu Maslak 1453'ten 280 metrekarelik birer lüks daire hediye eden Ali Ağaoğlu, Rizeli torunu Koray'a da Ağaoğlu My Roseville Çekmeköy projesinden bir villa hediye etmiş.



Doğduğunda villa sahibi olan Koray'a Allah uzun ömürler versin.



ÜNLÜ OTEL YİNE BİR TÜRK ÇİFTİ AĞIRLIYOR

Kenya'da çok özel bir konaklama deneyimi sunan, zürafalarla kahvaltı yapılabilen Giraffe Manor'un varlığını, geçen ay balayı için oraya giden Ferhat-Eda Zamanpur çifti sayesinde öğrenmiştik. Sadece 12 odası olduğu için bir yıl bekleme sırası olan Giraffe Manor, bugünlerde yine bir Türk çifti ağırlıyor.



Tasarımcı Şafak Çak ile eşi Elvan Hanım, gecesi 3 bin dolar olan otelde zürafalarla birlikte tatil yapıyor. Mayıs 2013'te New York'ta evlenen çift, tatillere genelde kızları Zeynep ile giderdi. Los Angeles'taki ilk balayının ardından ikincisini yapmak istediler sanırım!



A SPOR'A GERİ DÖNDÜ

Yeme-içme sektörünün duayen ismi Erol Kaynar, spor camiasının da yakından tanıdığı biridir. Bir dönem Beşiktaş Kulübü'nde yöneticilik yapan, geçen yıl da kulübün basın sözcülüğünü üstlenen Erol Kaynar, daha önce program yaptığı A Spor'a geri döndü.



Bugünden itibaren her salı saat 19.00'daki A Spor Ana Haber'de 'Haftanın Panoraması' bölümünde spor olaylarını yorumlayacak olan Kaynar'ın çok yakında yine A Spor'da özel bir projeyle sporseverlerin karşısına çıkacağını duydum. Tarafsız yorumlarıyla tüm taraftarların saygısını kazanan Erol Kaynar'a yeni programında başarılar diliyorum.



HEDİYELİK EŞYA TASARLADI

Bu yıl 10. yılını kutlayan Anatoli adlı markası için kendi alanında başarılı ve zevk sahibi isimlerle ortak çalışmalar yapan Beyhan Bağış, bu kez Sitare Kalyoncuoğlu ile birlikte özel bir koleksiyon tasarladı. Yeni yıl öncesi satışa sunulan koleksiyonda hem yılbaşı sofralarına şıklık katacak ürünler hem de hediyelik eşyalar bulunuyor.



Sitare for Anatoli ismiyle satışa sunulan koleksiyondaki tasarımları görenler çok beğenmiş. İlk kez böyle bir işe soyunan Sitare Hanım'ın içinden başarılı bir tasarımcı çıkmış anlaşılan. Bakalım devamı gelecek mi?