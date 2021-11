Kurduğu Yemek Sepeti'ni altı yıl önce 589 milyon dolara satan ama yönetmeye devam eden; 1 Kasım'da CEO'luk görevinden de ayrılan Nevzat Aydın'ın ikinci kez damat olacağını herkes benden öğrenmişti. Aydın'ın, modacı Zeynep Zenel ile düğününü Maldivler'de kapattığı bir adada yapacağını ve bütün masraflarını karşılamak üzere 150 kişi davet ettiğini de yazmıştım.



Düğün tarihini de benden öğrenin; Maldivler'deki düğün, 23-27 Şubat tarihleri arasında olacak. Aydın, 23 Şubat'ta özel uçak kaldırıp müstakbel eşi ve davetlileriyle birlikte Maldivler'e uçacak. 4 gün 4 gece sürecek düğünün ardından 27 Şubat'ta yine özel uçakla Türkiye'ye dönecekler. Bu arada Nevzat Aydın'ın, müstakbel eşiyle geçen hafta Maldivler'e gittiğini öğrendim. Kapattıkları adayı yakından görmek, otelin ve organizasyon şirketinin yetkilileriyle görüşmek için gitmişler. Üç gün kaldıkları Maldivler'de düğünün organizasyonla ilgili detayları konuşup düğüne son şeklini vermişler. Şimdi geriye bir tek Maldivler'e gidip evlenmek kalmış.



HAYATI TATİL TADINDA YAŞIYOR

23 yıl aynı yastığı baş koyduğu eşi Rober Baler'den Haziran 2020'de boşanan Etel Baler, "Tatile dair hayalim: Hayat boyu tatil kıvamında yaşamak" demişti.



Etel Hanım, boşandıktan sonra bu hayaline kavuştu; baksanıza sürekli tatilde! Son iki yılda neredeyse dünyada ayak basmadık yer bırakmayan, yazları teknesiyle ülkemizin ve Komşu'nun ne kadar adası-limanı varsa demir atan Etel Hanım, yine tatildeydi. Bu kez, ara tatile giren çocuklarını da alıp Miami'nin yolunu tutan ve dün yurda geri dönen Etel Hanım'ın yeni tatil rotası neresi acaba?



LONDRA'DA 'İLLÜZYON' HEYECANI

Fatoş Altınbaş, kurucusu ve kreatif direktörü olduğu Mevaris markasıyla Londra'da adından sıkça söz ettiriyor. Fatoş Hanım, şehrin en gözde alışveriş pasajı Burlington Arcade'deki butiğinde verdiği davetle Londra'da yine gündemde.



Fatoş Hanım'ın, 'Time is an Illusion' adlı yeni koleksiyonunu tanıtmak için verdiği davete, ünlü oyuncular, müzisyenler, influencer'lar ve moda editörleri katıldı. Konuklar, Fatoş Hanım'ın 18. yüzyıldaki cep saatlerinden esinlenerek hazırladığı tasarımları çok beğendi. Türk mücevher sanatını dünyaya tanıtmayı misyon edinen Fatoş Altınbaş'ın yolu hep açık olsun.



ŞEHRİN YENİ SANAT ALANI AKFEN'DEN

Akfen Holding'in patronu Hamdi Akın'ın sanata desteği sürüyor. Holdingin sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirmiş olduğu sanat alanı Loft Art, İstanbul Beşiktaş'taki Nisbetiye On adresinde kapılarını açıyor. 23 Kasım'da ön gösterimi yapılacak ve 2 Ocak'a kadar gezilebilecek Humano sergisi ile açılacak sanat alanının bu ve gelecek gösterimlerinde genç sanatçıların eserlerine yer verilecek.



Loft Art'daki sergilerde satışı yapılan eserler, Akfen Holding çatısı altında, kadın, genç ve çocukları merkezine alan çalışmalarda bulunan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı projelerine kaynak olacak.