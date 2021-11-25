Ekranların ve beyazperdenin en sempatik oyuncularından biri olan Seda Bakan'ı hepimiz severek izliyoruz ama Şamdan Plus'a verdiği röportajdan öğrendim ki oyunculuk serüveni biraz sancılı başlamış. Çünkü ailesi oyuncu olmasını istememiş. "Oyunculuğa başladığımda ailemden çok destek almadım. Çünkü bu işin içine girmemi istemiyorlardı. Ama şevkimi de kırmadılar" diyen güzel oyuncu, ihtiyacı olan desteği ise Hollywood yıldızı Meryl Streep'ten almış! "Bu süreçte okuduğum kitaplar, başarılı kadınların yaşam öyküleri beni çok etkiledi. Mesela hayran olduğum Meryl Streep… Onun işe bakış açısı, araştırma yeteneği beni çok etkiledi, oyunculuk yolunda büyük destek oldu."





Seda Bakan röportajda, oyunculukta 'güzellik ile başarı' ilişkisini de yorumlamış ve "Güzel görünmek istiyorsan bu kolay. Makyajla, estetikle bal gibi güzel görünürsün. Ama bence iyi oyuncu hep güzeldir, sen onun burnuna, kaşına, gözüne bakmazsın. Hatta o kadar etkilenirsin ki ismini unutup ona karakteri ile hitap edersin" demiş. Çok da doğru söylemiş…



AVUSTURYA'DA MAHSUR KALDILAR

Varan Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Enis Pekuysal ile eşi Nergis Pekuysal, ara tatile giren çocukları Nevzat ile Melisa'yı Viyana'ya tatile götürmüştü. Bir taşla iki kuş vurmak isteyen Enis Bey, iş toplantısı için tatillerini birkaç gün daha uzattı ama evdeki hesap çarşıya uymadı!







Alınan tüm önlemlere ve aşılama kampanyalarına karşın salgının giderek hızını artırması nedeniyle Avusturya'da 20 gün sürecek tam kapanma başladı. Pekuysal Ailesi de bu yüzden Viyana'da kilitli kaldı! Telefonda konuştuğum Nergis Hanım, dönmenin yollarını aradıklarını, en geç yarın İstanbul'da olmayı umduklarını söyledi.



'HUMANO' İLE KAPILARINI AÇTI

Akfen Holding'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirmiş olduğu sanat alanı Loft Art, Nisbetiye On'da ilk sergisi 'Humano' ile kapılarını açtı. Loft Art, genç sanatçıları destekleyerek, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı ve bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.







2 Ocak'a kadar gezilebilecek 'Humano' sergisinde, 12 bağımsız sanatçının eserleri yer alıyor. Bu arada sergilerde satışı yapılan eserler Akfen Holding çatısı altındaki Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı projelerine de kaynak olacak.



'HAYIRLI' ALIŞVERİŞ BAŞLIYOR

Otizmli bireyler yararına 2006'dan bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali, geçen yıl pandemi nedeniyle online gerçekleşmişti.







Bu yıl güçlerini Le Bedesten ile birleştiren vakıf yöneticileri, fiziki festivale döndü. 120'ye yakın seçkin markanın katılacağı, 1-2-3 Aralık tarihinde gerçekleşecek festivalin bu yılki adresi ise, önceki ay açılan Mandarin Oriental Bosphorus. Yılbaşı öncesi sevdikleriniz için hediyeler alırken, otizmli çocukları da sevindirip, eğitimlerine katkıda bulunmak istemez misiniz? Hadi sizin de çorbada tuzunuz olsun...