Türkiye'de kadınlarda çok sık görülen meme kanserinin maalesef, sürdürülebilir çanta markası Jütsack'ın kurucu ortağı Zeynep Tarman'a da musallat olduğunu öğrendim.







Tarman Group'un patronu ve Pakistan Fahri Başkonsolosu Murat Tarman'ın eşi olan Zeynep Hanım, bir yandan tedavisine devam ederken bir yandan da ortağıyla birlikte Kansersiz Yaşam Derneği ile bir sosyal proje başlatmış.







Zeynep Hanım ve ortağı Doğal Mesudiyeli Kalaç, meme kanserinde erken teşhis konusunda farkındalık yaratmak için özel bir çanta koleksiyonu hazırlamış. Çantalar adeta kapışılmış, bir haftada hepsi satılmış. İkilinin bu sosyal girişimi, kadınlardan büyük ilgi görüp, destek olmak için arayıp soran ve teşekkür edenler olmuş. Zeynep Hanım'a büyük geçmiş olsun, inşallah tez zamanda bu illetten kurtulur. Tabii yaptığı şeyler için de kocaman bir alkış…



FİLM GALASIYLA SEZONU AÇACAK

Palandöken'i kayak turizminin gözde adreslerinden biri yapan, Sway Hotels'in genç patronu Berke Dikmen, 3 Aralık'ta sezonu açıyor. Bu yıl 10. sezonunu geçirecek olan otelinin geleneksel hale getirdiği sezon açılış partisini ise 17 Aralık'ta verecek. Dikmen, otelinin 10. yılı şerefine Ayşe Boyner'e, rol aldığı sanat, tasarım, tarih ve lezzetin izini süren bir tanıtım filmi hazırlatmış.







Genç patronun, yeni sezonunun açılış partisini de bu filmin galasıyla gerçekleştireceğini öğrendim. Sway Hotels, bu sezon da kayak tutkunu elitlerin buluşma adresi olacak gibi gözüküyor.



BODRUMLU MEKANDAN İSTANBUL'A ŞUBE

İstanbul'un ünlü mekanları yazın Bodrum'a taşınırken, bu kez Bodrum'un ünlü bir mekanı İstanbul'a geldi. Türkbükü'ndeki No:81 Hotel'in içindeki, İstanbul'un elitlerinin Bodrum'daki favori restoranlarından Daze, kışın müdavimlerinden ayrı kalmak istememiş ki Akaretler'de bir şube açtı.







Butik bir restoran anlayışı ile hizmet veren Daze, lezzetleri kadar duvarlarını sanat eserlerinin süslediği dekorasyonuyla da kısa sürede İstanbul'un da favori adresleri arasına girecek gibi gözüküyor.