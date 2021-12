Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın aşk orucu kısa sürdü! Mayıs ayında, uğruna Demet Şener ile 13 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza'dan ayrılan Kutluay, stil danışmanı Ece Sükan ile yeni bir aşka yelken açtı. Aslına bakarsanız pek de yeni bir aşk sayılmaz! Çünkü üç yıl önce Kutluay ile Sükan arasında aşk dedikodusu çıkmıştı. Üstelik Kutluay o zaman, Sponza ile beraberdi! Bu yüzden de Kutluay ile Sükan'ın, Hakan Bahar'ın sahne aldığı galada yakınlaştıkları, hemen ertesinde de baş başa yemeğe gittikleri, bunu öğrenen Sponza'nın da Ece Sükan'ı arayıp ağzına geleni söylediği konuşulmuştu. Yani o dönemki bir nevi 'yasak aşk' girişimiydi!







YASAK KALKTI

Anlaşılan üç yıl sonra 'yasak'ı kaldırıp 'aşk'a devam kararı almışlar! Şimdi İbrahim Kutluay'ın da Ece Sükan'ın da kalbi boş. Kutluay'ın yaklaşık altı aydır kalbi boşken, Sükan da Uğur Güven'den ayrılalı neredeyse bir yıl oldu. Yasak kalktığı için gizlenme gereği de duymuyor olacaklar ki, baş başa mekanlara gitmeye başladılar. Geçen hafta iki farklı mekanda görülen aşıkların samimi halleri de dilden dile dolaşıyor. Bakalım bu uzun soluklu bir aşk mı olacak yoksa üç yıl önceki gibi gelip geçici bir heves olarak tarihe mi gömülecek…







PHOTOSHOP YOK ALKIŞ VAR!

Ağustos ayından bu yana Daren Gerede Erkaya ile flört eden ve aradaki 22 yaşlık farkla 'çıtır sevgili' rekorunu eline geçiren Bilge Öztürk, milletin çenesine sakız oldu biliyorsunuz. Şimdilerde sevgilisiyle Bermuda'da tatilde olan 43 yaşındaki Öztürk, son olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da gündemde! Ondan yaşça küçük isimler bile photoshop'un dibine vurduğu fotoğraflarıyla sosyal medyada güzel görünmeye çalışırken, Öztürk'ün kusursuz fiziğinden çok photoshop'suz fotoğraf paylaşma cesareti büyük alkış topladı. Tabii formda vücuduyla bazı hemcinslerini de orta yerinden çatlattı!!!







ÜNLÜ İSİMLERİN 'GÜZEL' BULUŞMASI

İstanbul'un elitlerinden güzelliğine düşkün kadınların uğrak yeri olan Este Cerrahi, Şamdan Plus Dergisi'yle birlikte önceki gün bir davet verdi. 'Yeni Yıl Öncesi Güzel Bir Buluşma' adıyla gerçekleşen davetin ev sahipliğini, merkezin sahibi Doktor Alp Aslan ve eşi Sevda Hanım yaptı. Estetiğe dair her şeyin konuşulduğu ve estetik cerrahideki yeni gelişmelerin anlatıldığı davete, İstanbul'un elitleri büyük ilgi gösterdi. Davete katılan ünlü konuklar, bu 'güzel' ve bilgilendirici buluşmadan çok mutlu ayrıldı.







SANAT VE TATİLİN ADRESİ MIAMI

Hem kışın yaz tatili yapmak hem de çağdaş sanattaki gelişmeleri öğrenmek isteyen bizim elitler, Art Basel Miami'yi iyice trend haline getirdi. İstanbul'dan birçok sanat tutkunu, 30 Kasım'da açılan çağdaş sanat fuarı için yine Miami'nin yolunu tuttu. Hatta sosyal medya fenomenleri Elisabeth Mas ve Sibil Çetinkaya da fuara gidenler arasında…







PARILTI VAR ŞIKLIK YOK!

Dünyaca ünlü bir moda markasının davetine katılan oyuncu Leyla Feray, konsepte uyarak baştan ayağa parıltılı bir görünüm tercih etmiş. Ancak her zaman 'fazla' iyi değildir! Feray'ınki de gerçekten çok göz yorucu bir stil olmuş. Markanın tasarımlarını giyse de, kombin kendisine yakışmamış. Taşlı transparan elbisesi ve içindeki taşlı gömleği, stilindeki tek parıltılı parçalar olsaydı belki daha şık olabilirdi. Özellikle çorap tercihi, stili iyice yorucu hale getirmiş. Genç oyuncu, saç ve makyaj tercihini sadelikten yana kullanmış ama maalesef o da özensiz durmuş!







HERKES 'NAZAR' DİYOR!

Sami-Rachel Araz Kiresipi çifti de, hafta başındaki fırtınadan nasibini aldı! Şiddetli fırtına, çiftin önceki ay taşındıkları Kemerburgaz'daki milyon dolarlık villalarının çatısını uçurdu! Hatta tavana özel olarak yaptırdıkları ayna, az daha Rachel Hanım'ın üzerine düşüyormuş, son anda kurtulmuş. Rachel Hanım çok ucuz atlatmış ama yakın çevresi bunu fırtınaya değil 'nazar'a bağlıyor. Haksız da sayılmazlar sanki; komşu villalarda bir şey yokken onlarınkinin çatısının uçması garip. Rachel Hanım, sosyal medyada evini bu kadar çok göstermese mi acaba? Görenlerin iç geçirdiği bu masalsı eve başka nazar değmez inşallah.







TREND RADARI

Kış mevsimine adım atmamızla birlikte her yer tüylü tasarımlarla doldu. Yerli ve yabancı markaların hepsi aksesuarlarda tüylü materyaller kullanıyor. En önemli detay ise, gerçek kürktense peluş tercih etmeleri...







Bu yıl da yılbaşı ağaçlarını kendi çabasıyla süsleyenler çoğunlukta ama Buse Terim Bahçekapılı'nın yaptığı gibi profesyonel destek alanlar da var! Ağacını renkli ışıklarla donattıran Buse Hanım'ın ilhamını dünyaca ünlü Influencer ChIara FerragnI'den aldığı ağacın ışıkları, telefonuna indirdiği bir uygulama sayesinde değişebiliyor.