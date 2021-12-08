26 Aralık'ta 61 yaşına basacak olan firari iş insanı Cem Uzan'a, kızı Dilara Uzan Fins'ten erken doğum günü hediyesi! 2009'da Fransa'ya kaçan Uzan, ilk eşi Şebnem Berker'den olan kızı Dilara Hanım sayesinde ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.







Mayıs 2019'da tekstilci Türk iş insanı Denis Fins ile hayatını birleştiren Dilara Uzan Fins, önceki gün anne oldu. İlk göz ağrısı Sinan Uzan İstanbul'da evlendiği için, oğlunun mürüvvetine şahitlik edemeyen Cem Uzan, teselliyi kızının düğününde bulmuştu. Dilara Uzan-Denis Fins çifti, Paris'in en popüler mekanlarında, iki gün iki gece süren düğünle vuslata ermişti.







Ancak düğünde kızının yanında olan Cem Uzan, ilk torununu kucağına alamadı! Çünkü Dilara Uzan Fins, kızını İstanbul'da, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya getirdi. Bu yüzden firari iş insanı Cem Uzan, ilk torun mutluluğunu uzaktan, sadece fotoğraf ve videolarıyla yaşamaya çalışacak!



YURT DIŞINA AÇILDILAR

Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı'nın oğlu Fethi Kamışlı, geçen yıl martta Bünyamin Aydın'ın 2011'de kurduğu giyim markasına yatırım yapmıştı. İlk yurt dışı mağazalarını önceki gün Dubai'de açtılar.







Dubai'nin en favori iki alışveriş merkezinden biri olan Mall of the Emirates'deki mağazanın açılışında Fethi Bey'i, kuzeni Hakan Sabancı'nın yanı sıra, yakın dostları da yalnız bırakmayıp, mutluluğuna ortak oldu.



ÇOK ÖZEL ESERLER SERGİLENİYOR

Kültür kurumu gibi hareket eden Artam Antik A.Ş. 40. yılı etkinlikleri kapsamında 'Tuvallerde İstanbul' adıyla 26 Kasım'da bir sergi açmıştı. Fausto Zonaro'dan Germain Fabius Brest'e, Hoca Ali Rıza'dan Hikmet Onat'a kadar klasik resmin büyük ustalarının yapıtlarının yer aldığı sergiyi gezdim önceki gün, harikaydı.

Özellikle 100 yıl sonra gün ışığına çıkan ve ilk kez bir sergide izleyicilerle buluşan Şevket Dağ'ın 'Ayasofya' konulu eseri muhteşemdi. Sergi, 22 Aralık'a kadar Maçka Antik Palace'ta gezilebilir; kaçırmayın derim.



PALANDÖKEN ZİRVEYİ ZORLUYOR!

Uçaktan indikten en fazla yarım saat sonra kayak pistine çıkabildiğiniz Erzurum Palandöken, sezona çok iddialı giriyor. 10. yılını kutlayan genç patron Berke Dikmen, yaptığı yatırımlarla Palandöken'i çok popüler hale getirmişken bir atak da komşu otelden geldi.

Dağın popüler oteli, ödüllü mimari ofis Autoban'ın imzasını taşıyan yeni çehresiyle sezonu açtı. Bu gidişle Palandöken, Uludağ'ın pabucunu dama atacak gibi gözüküyor!