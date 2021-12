Oyuncu Bade İşcil'in tanıştıktan 1.5 ay sonra evlenip, 2.5 yıl sonra da olaylı bir şekilde boşandığı, oğlu Azur'un babası Malkoç Süalp sürpriz bir aşk yaşıyor! Malkoç Bey'in gönlünün yeni sultanı da çok tanıdık bir isim…







Geçen yıl tam da bugün, 12 yıl evli kaldığı Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un oğlu Ali Gürsoy'dan boşanan Melis Çiftçi. Evet, yanlış okumadanız… Malkoç Süalp ile Melis Çiftçi yeni bir aşka yelken açtı. Ne zaman, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşklarının henüz çok taze olduğunu öğrendim. Birbirleriyle çok iyi anlaşan aşıkların, mutluluktan ayaklarının yere basmadığı konuşuluyor.







Umarım aşkları hep böyle mutlu mesut devam eder. Bu arada küçük bir bilgi: Malkoç Süalp, Bade İşçil'den boşandıktan sonra, 20 yıl önce aşk yaşadığı, kendisinden 11 yaş büyük Güllü Aybar ile 2.5 yıl flört edip, geçen ekimde dostça ayrılmıştı. Süalp'in yeni sevgilisi Melis Çiftçi ise kendisinden 10 yaş küçük…



AKM, İSTANBUL'UN YILDIZINI PARLATTI

Dünyanın en saygın seyahat dergisi Conde Nast Traveller, '2022'de Gidilecek En İyi 22 Yer'i seçmiş. Derginin editörlerinin, tarih, kültür, sanat ve yeme-içme kriterlerini göz önünde bulundurarak seçtiği 22 yer arasında İstanbul da bulunuyor.







İstanbul'un listeye girmesinin en büyük sebebi de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Beyoğlu Kültür Yolu projesi olmuş. İstanbul'a geniş yer verilen dergide, yeni AKM'de ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda turistleri nelerin beklediği ayrıntılarıyla anlatılmış.







Böyle giderse, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2022 turist hedefini tekrar revize etmesi gerekecek.



TEKTAŞINI GÖSTERDİ

10 yıl aşk yaşadığı Ali Ağaoğlu'ndan yıllar önce ayrılan Petek Ertüre'nin geçen yıl ekimde Serdar Oal ile yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz. Ertüre'nin, geçen hafta Dubai'ye tatile gittiklerini ve orada sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duymuştum; doğruymuş… Petek Ertüre, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla evlilik yolunda ilk adımı attığını gösterdi.







Petek Hanım, Serdar Oal ile fotoğrafında, hatırı sayılır büyüklükteki tektaşını göstermiş ve bir de altına not düşmüş; "Resimdeki küçük bir farkı fark edin bakalım." Yakında düğün davetiyeleri gelir herhalde…



PASTANEDE BULUŞTULAR

Dünyaca ünlü tasarım markalarını tek çatı altında buluşturan Grace Brands'in kurucuları Duygu ve Sanem İçil kardeşler, geçen ay Four Seasons Bosphorus'da bir pastane açmış ve yıllardır kurdukları hayallerini gerçekleştirmişlerdi. Kardeşler, Grace Brands Pâtisserie adını verdikleri pastanelerinde, cemiyet hayatından ünlü isimleri çay davetinde buluşturdu.







Davete katılan Yasemin Özilhan, Ayşe Boyner ve Nur Bilen Yavuzer gibi ünlü isimler, ikramlardan çok, kraliyet ailelerinin ihtişamlı sofralarının vazgeçilmezi özel porselenlerle hazırlanan masa ve yılbaşı dekorlarından gözlerini alamadı.