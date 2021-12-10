Fenerbahçe'nin eski yöneticisi iş insanı Ömer Çavuşoğlu'nun büyük kızı Esra Çavuşoğlu, yıllar önce alkol bağımlısı olmuş, kurtulmak için de Amerika'ya gitmişti. Bağımlılığından kurtulan Esra Hanım, kendisi gibi bağımlıları kurtarmak için de Miami Üniversitesi'nde klinik psikoloji doktorası yapmış ve psikolog ve bağımlılık danışmanı olmuştu. Kendi deyimiyle 16 yıldır ayık olan Esra Hanım, meğer mesleğini gönüllü olarak yapıyormuş!







Bir firmada yönetici olan Esra Hanım, holdingin katkılarıyla Gaziantep'te Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'ni kurmuş. Yetinmeyip John Hopkins, Yale, Georgia gibi üniversitelerdeki profesörlerle işbirliği yapıp, madde bağımlısı gençleri kurtarmak için bir tedavi modeli tasarlamış. Çok başarılı olduğu kanıtlanan bu yöntemle, şimdiye kadar 500'ün üzerinde genci bağımlılığından kurtarmayı başarmış.







Şimdi de tamamen ücretsiz hizmet veren Gaziantep'teki bu merkezin, İstanbul'da bir şubesini açmaya hazırlandığını öğrendim. Psikoterapist Dr. Esra Çavuşoğlu'na kocaman bir alkış…



UKRAYNA'NIN FAHRİ KONSOLOSU OLDU

İş insanı, bir firmanın yönetim kurulu başkanı Erkan Güral da ülkemizin fahri konsolosları arasına katıldı. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı da olan Erkan Güral, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir illerinin Ukrayna Fahri Konsolosu olarak atandı.







Geleceğin yıldız ülkeleri arasında gördüğünü söylediği Ukrayna ile Türkiye arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesine katkı sunmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Güral, Afyonkarahisar'da düzenlenen resepsiyonla fahri konsolosluk belgesini aldı.



KARDEŞLERDEN DOST DAVETİ

Cavit Çağlar'ın çocukları Yasemin ve Mustafa Çağlar ile Yeşim Hattat, Barbaros Bulvarı'ndaki otellerini 40 milyon dolarlık yatırımla baştan aşağı yenilemiş, önceki ay farklı adıyla hizmete açmıştı.







Kız kardeşler Yasemin Çağlar ve Yeşim Hattat, otellerinde yılbaşı öncesi küçük gruplar halinde dostlarını ağırlıyor. Mustafa Bey'in eşi Başak Çağlar'ın da katıldığı önceki günkü davette, kız kardeşler otelin roof'unda bulunan İtalyan restoranında, Aslı Şen, Sitare Kalyoncuoğlu ve Eda Kosif gibi yakın dostlarını ağırladı.



SOSYALLEŞİP ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Kovid-19 pandemisi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır pek sosyalleşemeyen İstanbul'un elitleri, o eski 'hızlı' günlerine geri döndü! Yeni yıl öncesi ardı ardına gerçekleşen açılışı, kutlaması, daveti derken sık sık bir araya gelip sosyalleşiyorlar.







Önceki gün de aksesuardan sofra takımlarına ve ev dekorasyonuna kadar pek çok ürünün satıldığı bir markanın ortakları Rosella Karabacak ile Şirin Yalçın'ın mağazalarında verdikleri yeni yıl davetinde bir araya geldiler. Tabii sosyalleşmenin yanı sıra bol bol alışveriş de yaptılar.