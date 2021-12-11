Avrupa'da 'Altın Ayakkabı' ödülünü alan tek Türk futbolcu unvanına sahip olan 57 yaşındaki Tanju Çolak dede oldu. Oğlu Anıl Çolak'ın, 17 Eylül 2017'de evlendiği Amerikalı avukat eşi Emily Wolfford Çolak, önceki gün evlendikleri yer olan Amerika Maryland'de, Eva adını verdikleri kızlarını dünyaya getirdi. Emily Hanım'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraftan kendisinin de, babası Anıl Çolak'ın kucağındaki kızı Eva'nın da sağlık durumu gayet iyi gözüküyor. Umarım kızlarını sağlıkla büyütürler.







DÜĞÜNE GİDEMEMİŞTİ

Bu arada Tanju Çolak, evlendikleri dönemde yurt dışı yasağı olduğu için oğlu ve gelininin Amerika'daki düğünlerine şahitlik edememişti. Oğlu Anıl da bir haftalık eşi Emily'yi babasının elini öptürmek için İstanbul'a getirmişi. Düğünden bir ay sonra yurt dışı yasağı kalkan Tanju Çolak, oğlunun düğününe gidemese de torununu kucağına alma mutluluğundan mahrum kalmadı. Doğumdan birkaç gün önce Amerika'ya giden Tanju Çolak'ın Eva'yı kucağına aldığında çok duygulandığını öğrendim. Torunun sevgisi yüzünden Tanju, Amerika'yı komşu kapısı yaparsa hiç şaşırmam.







KIZ KARDEŞ GİBİLER

Gelin olacağı gibi, anne olacağının müjdesini de ilk benim verdiğim Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Demirağ, 26 Eylül'de oğlu Cem'i dünyaya getirmişti. 2.5 ayda doğum kilolarından kurtulan Aslışah Hanım, önceki gün ilk kez ablası Neslişah Düzyatan'ın cilt bakım ürünlerini tanıttığı davet için evden çıktı. Orada annesi Gülşah Alkoçlar ve ablası Neslişah Düzyatan ile çektirdiği ve "Benim ilham perilerim" notuyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, büyük ilgi gördü. Anne ve kızlarının benzerlikleri "üç kız kardeş gibiler" yorumları alırken, Gülşah Hanım'ın doğal güzelliği de epeyce bir takdir topladı.







ÖZEL KOLEKSİYON İÇİN DOST DAVETİ

Türk, Osmanlı ve Anadolu kültürlerini modern bir potada eriten bir dekorasyon markasının patronu olan Beyhan Bağış, kendi alanında başarılı ve zevk sahibi isimlerle ortak çalışmalar yapıyor. Bağış, 10. yılını kutlayan markası için bu kez Sitare Kalyoncuoğlu ile birlikte özel bir koleksiyon hazırladı. Yeni yıl öncesi satışa sunulan koleksiyon önceki gün Beyhan Bağış ve Sitare Kalyoncuoğlu ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Etkinliğe Kalyoncuoğlu ve Bağış'ın cemiyet hayatından yakın dostları katıldı.







CESUR AMA…

Dünyanın en zenginleri listesine giren merhum Faruk Yalçın'ın kızı, Ozan Baran'ın eşi Süreyya Yalçın, hiç kuşkusuz moda konusunda oldukça cesur bir isim. Ancak giyim-kuşam işine ne kadar para harcasa da maalesef bu konuda pek başarılı değil! İşte bir örnek daha… Taşlı püsküllerle süslü elbisesi oldukça hareketli. Bu yüzden düz model ayakkabı ve çantayla tamamlamak istemesi de doğru ancak model seçimleri çok klasik ve elbiseyle uyumsuz olmuş. Bantlı topuklu bir sandalet daha doğru olurdu. Choker kolyesi de çok fazla olmuş.







FİLTRELİ SOSYETE KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR!

Önceki gün karşılaştığım estetik cerrah bir arkadaşım, bazı sosyetik isimlerden fana halde yakındı! "Orta yaşı çoktan aşmalarına rağmen Instagram'da genç kız gibi görünen sizin sosyetikler, insanlara kötü örnek oluyor" dedi. Meğer orta yaş üstü kadınlar, Instagram'da özel filtreler kullanarak bebek gibi görünen sosyetikler gibi olmak için estetik cerrahların kapısını aşındırıyormuş! Instagram'daki fotoğrafı gösterip "Böyle olmak istiyorum" diyorlarmış. Arkadaşım, "O yüzler gerçek değil, filtreler sayesinde öyle görünüyorlar" dese de inandıramıyormuş. Şu filtre işini bu kadar abartmasanız mı acaba!!!







YENİ MODA ZARARSIZ MODA

Modanın doğaya ve diğer yaşamlara verdiği zarar konusunda sessiz kalmak artık geride kaldı. Tüketicilerin de baskısıyla endüstrinin dev isimleri sürdürülebilir ve hayvan dostu koleksiyonlar hazırlamaya başladı. Artık, gerçek deri yerine suni deri, kürk yerine pelüş ve geri dönüştürülmüş kumaşları kullanan markalar tercih ediliyor. Moda tutkunları bu etik ve çevre dostu modayı çok sevdi.







Uzun ve hacimli saçlar 2022'de yükselen trend! Saç profesyonelleri önümüzdeki yıl 90'ların uzun ve kabarık katmanlarının geri döneceğini söylüyorlar. Yani kısa ve jilet gibi görünen saçlar, yeni yılda yerini modern bir uzunlukta, çabasız ve doğal görünümlere bırakacak. Trendlere her daim en hızlı ayak uyduran isimlerinden biri olan Yasemin Özilhan, bu trendin bizdeki öncülerinden.







"Sana aşı çıktı mı?" sohbetlerinde yine başa sarmış durumdayız! WhatsApp grupları dahi üçüncü aşıyı yaptırmak isteyenleristemeyenler diye yine ikiye ayrılmış durumda! Vitamin takviyesi önerisi ise yeni trend. Bu konuda herkesin bir fikri var! Fakat hepimizin ihtiyacı olan takviye ve miktar farklı olduğundan bir doktora danışmadan vitamin almayın.







Kareli, ekoseli süveterler modern zamana ayak uydurarak, günümüzde de popüler bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar. Büyükbabalarımıza saygıyla…