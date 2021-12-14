75 yaşındaki emlak kralı Dikran Masis, kendisinden 35 yaş küçük eşi Yasemin Hanım'a öyle hediyeler alıyor ki, sosyetede günlerce konuşuluyor. En son aldığı hediyenin de uzun süre sosyetenin çenesini yoracağına şüphem yok! Dikran Bey'in, 40. yaşını kutlayan eşi Yasemin Hanım'a, doğum günü hediyesi olarak dünyaca ünlü bir mücevher markasının en gözde gerdanlıklarından birini aldığını öğrendim.







Fiyatını merak edersiniz diye araştırdım. Dikran Bey, birçok kadının hayalini süsleyen bu gerdanlık için 108 bin Sterlin ödemiş. Yani bizim paramızla yaklaşık 2 milyon lira.







Yasemin Masis, yeni cicisini eşe dosta göstermek istemiş olmalı ki, önceki gün Instagram'da "Merhaba 40" diye bir fotoğraf paylaştı ve tabii ki boynunda 2 milyon liralık o gerdanlık vardı. Pandemi döneminde bin 447 kiracısından kira almayarak herkesin gönlünde taht kuran Dikran Masis, eşinin gönlündeki tahtını da iyice sağlamlaştırmıştır.



53 YAŞINDA BABA OLDU

Brezilyalı Marcella Batista ile iki yıllık evliliğini 2010'da bitiren Selim Hamamcıoğlu, Mayıs 2019'da kendisi gibi dul olan Yasemin Menger ile sessiz sedasız ikinci evliliğini yapmıştı. Çok ortalarda gözükmeyi sevmeyen çiftle ilgili müjdeli bir haberim var! Hamamcıoğlu çifti, mutlu evliliklerini bir bebekle süslemiş. Evet, yanlış okumadanız…







Selim Hamamcıoğlu, 53 yaşında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Görenlerin söylediğine göre; Yasemin Hanım, ikigün önce nur topu gibi bir kız dünyaya getirmiş. İkisinin de gözü aydın. Umarım kızlarını sağlıkla büyütürler.



AYRILIK YOK KUTLAMA VAR

Mart 2019'dan bu yana flört eden Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile yaşam koçu Tuğba Coşkun'un ayrıldığına dair dedikodular dilden dile dolaşsa de inanmayın; gayet mutlu ve mesutlar. Hatta hafta sonu Tuğba Hanım'ın yeni yaşını kutlamak için Antakya'ya tatile gittiler. Yanlarında da Tuğba Hanım'ın ablası ve ortağı Şeyda Coşkun ile eniştesi Uğursay Yeğin de vardı.







Hep birlikte Antakya'nın o ünlü lezzetlerini deneyimleyip, arta kalan zamanlarda da şehrin tarihi yerlerini gezdiler. Bu ailece tatiller de gösteriyor ki, Fikret Orman-Tuğba Coşkun aşkı öyle kolay kolay bitmez.



YENİ MERAKİ DİREK DANSI

18 Eylül'de 59 yaşına girmesine rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Biricik Suden de son yıllarda çok moda olan direk dansı (pole dance) modasına uydu.







Birkaç yıl önce ilk olarak Ayşe Kucuroğlu'nu direğin üzerinde görmüş; sonra da Aslı Ekşioğlu, Didem Soydan ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin akrobatik hareketlerini izlemiştik. Biricik Hanım, oldukça zor, güç, denge ve teknik gerektiren bu sporun henüz acemisi ama üç vakte kadar en iyilerinden biri olacağına şüphem yok.