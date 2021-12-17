Ayşe Kulin'in 'Adı Aylin' romanından uyarlanan tiyatro oyununu sahneye taşımaya hazırlanan oyuncu Tuba Ünsal, işinde çok başarılı ama aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamıyor! Şimdiye kadar üç kez evlenip boşanan 40 yaşındaki güzel oyuncu, geçen yıl Türkiye'nin 25. zengini Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şehminur Aydın'dan olan 31 yaşındaki torunu Yusuf Aydın ile yeni bir aşka yelken açmıştı.







Ünlü oyuncunun gözlerden uzakta yaşadığı bu ilişkisinde çok mutlu olduğunu duyuyordum. Ancak öğrendim ki, bu mutluluğu da çok uzun sürmemiş! Robert Kolej ve Koç Üniversitesi mezunu olan ve aile şirketlerinde çalışan Aydın ile Ünsal'ın büyük bir gizlilik içinde yürüttükleri ilişkileri, başladığı gibi sessiz sedasız bitmiş.







Yakın çevrelerinden çok mutlu olduklarını duyduğum için, Tuba Ünsal'ın Yusuf Aydın ile aşkının daha uzun soluklu olacağını düşünüyordum ama ne diyelim kısmet değilmiş!



ÜNLÜ İSİMLERİN SANAT BULUŞMASI

Ressam Şahin Demir, 'Boş Zamanlar Bahçesi' adını verdiği yeni sergisini önceki gün sanat galerisinde, sanatseverlerin beğenisine sundu.







Serginin açılışı için, Sevil Dolmacı Art Gallery ve Şamdan Plus Dergisi ev sahipliğinde bir yemek düzenlendi. Galerinin Beşiktaş'taki ana mekanında düzenlenen yemeğe, cemiyet hayatından sanat tutkunu birçok ünlü isim katıldı.







Ünlü konuklar önce Şahin Demir ile birlikte sergiyi gezdi, sonra da yemeğe geçti. Çok keyifli geçen yemeğe, koyu bir sanat sohbeti eşlik etti.







Şahin Demir'in sergisi 17 Ocak'a kadar gezilebilecek.



ÜNLÜ MAĞAZADA BİR TÜRK MARKASI

Neslişah Yılmaz'ın kurucusu ve kreatif direktörü olduğu Londra merkezli moda markası, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Londra Moda Haftası'nda defileler yapan, birçok İngiliz ünlüsünü giydiren marka, şimdi de Londra'nın en ünlü çok katlı mağazasında satılmaya başlıyor.







Neslişah Yılmaz'ın markasının, dünya modasına yön veren markalarla yan yana satılacak olması, kendisi için olduğu kadar Türk modasının böyle önemli bir mağazada temsil edilecek olması adına da çok önemli.