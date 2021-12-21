İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'un Kovid-19'a yakalandığını öğrendim. Aşı hakkı çıktığı anda hemen gidip Sinovac aşılarını yaptıran ve bununla yetinmeyip iki doz da BioNTech aşısı olan Leyla Hanım, şimdiye kadar bu illet virüsten kendini korumayı başarmıştı. Ama artık nerede, nasıl kaptıysa sonunda Kovid-19 virüsü onu da bulmuş.







Geçmiş olsun demek için kendisini aradım, sesi gayet iyi geliyordu. Evinde kendini karantinaya aldığını söyleyen Leyla Hanım, "Aşılı olduğum için hafif semptomlarla atlatıyorum, bir ağrım, acım yok" dedi. Leyla Hanım'ın tek sıkıntısı ise; evdeki karantina durumuymuş. Çok hareketli ve sosyal bir insan için 14 gün boyunca evde oturmak kolay olmayacaktır. Mecburen yılbaşını da evde geçirecek olan Leyla Hanım, inşallah, ağrısız acısız bu illetten kurtulur.



ETKİNLİĞE BİRLİKTE DESTEK VERDİLER

Türkiye'nin en kapsamlı tasarım etkinliği Design Week Türkiye'nin beşincisi, 17-18 Aralık tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Dünyaca ünlü tasarımcı ve konuşmacıların yer aldığı etkinlikte, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da tecrübelerini paylaşan isimler arasındaydı.







Başarılı bir televizyoncu olan eşi Ahu Orakçıoğlu da moderatör olarak etkinliğe katkı sağladı. Açılışını, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin yaptığı etkinlikte bir de ödül töreni oldu. Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nin verildiği törene, iş dünyasının ünlü isimleri katıldı.



FRANSIZ ŞEFLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Süslemesinden catering'ine kadar her detayıyla ilgilendiği, anahtar teslim davet hizmeti veren Ebru Erberdi, 15 yıllık tecrübesini, fine dining konseptine taşımak için dünyaca ünlü Fransız şef Laurent Capdeville ile iş birliğine gitti.







Gastronomi dünyasında, tasarım ve işlevselliği öne çıkardığı mutfak danışmanlıkları ile adından söz ettiren ve yaratıcı tarifleriyle de büyük beğeni kazanan ünlü şef, Erberdi ile birlikte artık Türkiye'deki davetlere de imza atacak. Erberdi, Laurent Capdeville ile kişiye özel menüler hazırlayıp, fine dining davetler organize edeceklerini söyledi.



PALANDÖKEN'DE SEZONU AÇTILAR

İstanbul'un elitleri, kayak sezonunu, hafta sonu Türkiye'nin kristal kar cenneti Erzurum Palandöken'de açtı. Dikmen Ailesi'nin sahibi olduğu Palandöken'in ünlü otelinin düzenlediği sezon açılış partisine ünlü isimler katıldı.







İstanbul'dan Palandöken'e akın edenler arasında Burcu Esmersoy, Tuba Ünsal, Çağla Şıkel, Ayşe-Elif Boyner, Hande Taviloğlu, Aslı Hotiç, Gamze Cizreli, Bedirhan Soral, Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya da vardı. Erzurum Havalimanı'na sadece 15 dakikalık bir mesafede yer alan Palandöken, bu sezon Uludağ'ın pabucunu dama atacak gibi gözüküyor.