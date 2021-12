Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Afrika ile çok güçlü bir duygusal bağı var. Kendileri, ülkemizde öncülük ettiği çalışmaların Afrika ülkelerinde de hayata geçirilmesine büyük önem atfetmekte.





Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki yemeğe, Komorlar First Lady'si Ambari Azali, Sierra Leone First Lady'si Fatima Maada Bio, Gambiya First Lady'si Fatoumatta Bah Barrow ve Somali First Lady'si Saynab Abdi Moalim katıldı.



Başta Afrikalı kadınlar olmak üzere gönül coğrafyasının bir parçası kabul ettiği Afrika ile her alanda iş birliği içinde hareket etmeyi hem bir sorumluluk hem de mutluluk saymakta. Emine Erdoğan, bu duygularla, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında ülkemizde bulunan Afrikalı First Lady'ler için bir öğle yemeği verdi. Tophane-i Amire'deki yemeğe; Komorlar, Sierra Leone, Gambiya ve Somali First Lady'lerinin yanı sıra uluslararası kuruluşların temsilcileri, bakanların eşleri, Afrika ülkelerinde görev yapmış ve yapmakta olan büyükelçiler, dışişleri mensupları ve başdanışmanları da katıldı. Bu özel yemekte ben de vardım.







TÜRK MİSAFİRPERLİĞİ

Yemek, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Afrikalı öğrencilerinin performansıyla başladı. Tunus, Nijerya, Ruandalı gençler 'Üsküdar'a Gideriken' şarkısı ile 'Çanakkale' türküsünü çaldılar. O kadar güzel icra ettiler ki, hepimizden büyük alkış aldılar. Ardından da Zimbabve ve Gine-Bissau'dan öğrenciler, bir Zimbabve şarkısını hem çalıp hem söylediler.

Bu özel yemeğin menüsü de çok özeldi. Konuklara, Emine Erdoğan'ın himayesinde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' ve 'Afrika Yemek Kültürü' adlı kitaplardaki tariflerle hazırlanan yemekler servis edildi. Türk ve Afrika geleneksel yemeklerinden oluşan menü hakikaten çok lezzetliydi.

Tatlıya geçildiğinde bu kez sahneye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanatçıları Arzu Kopuz Çelik, Reyhan İllez, Sinem Honduroğlu, Merve Mavituna ve Serap Çağlayan çıktı. Onların performansı da kulaklarımızda hoş bir sada bıraktı.

Yemeğin sonunda Emine Erdoğan, konuklarına, 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' ve 'My Travel To Africa' (Afrika Seyahatlerim) kitaplarını hediye etti. Sağ olsunlar, bana da 'My Travel To Africa' kitabını imzaladı. Emine Erdoğan, her zaman olduğu gibi Afrikalı First Lady'leri ağırladığı bu yemekte de Türk misafirperverliğinin en iyi örneğini sergiledi.







AFRİKALI VE TÜRK MÜZİSYENLER SAHNEYE ÇIKTI

