B ilgili Holding'in patronu Serdar Bilgili'nin, son aylarda süren yoğun çalışma temposuna, mecburen ara verip evinde dinlenmeye çekildiğini öğrendim! Çünkü son aylarda ortağı ve işletmecisi olduğu Galataport için gece gündüz çalışan Serdar Bilgili de maalesef Kovid-19 illetinin pençesine düşmüş.







Kovid- 19'dan kurtulmanın tek yolunun aşı olduğuna inanan ve aşılarını yaptırdığı için hastalığı hafif atlattığını öğrendiğim Serdar Bey, sadece işten uzak kaldığı için çok dertliymiş. Karantina sürecini evinde geçiren Bilgili, işlerinden uzak kalsa da teknoloji sayesinde yine gözükulağı işteymiş! Canlı görüntüler ve görüntülü görüşmelerle işlerini takip etmeye devam ediyormuş. Çalışmayı çok sevdiğini bildiğim Serdar Bey, umarım bir an önce iyileşir ve sanal olarak çalışmayı bırakıp, gerçek anlamda işlerinin başına döner.



ÇEVRECİ TAKILAR ÇOK SEVİLDİ

1989 yılından bu yana özgün ve sanatsal takılar tasarlayan Zeynep Erol, kariyeri boyunca açtığı 25 sergisinden derlediği takılarını tutkunlarıyla buluşturdu. Etik mücevherlerin dünyanın ve geleceğin iyiliğini sürdürülebilir kıldığına inandığını söyleyen Zeynep Erol'un Nişantaşı'daki atölyesinde açtığı Retrospektif Sergisi'ne ilgi büyüktü.







Şebnem Çapa'dan Candan Varnalı'ya, Zeynep Kocabıyık'tan Gülden Büyükuçak'a kadar pek çok ünlü isim sergiyi gezdi. Atık malzemelerden üretilen takılarıyla doğanın güzelliklerini simgeleyen Zeynep Erol'un sergisini kaçırmayın derim.



KIZLARININ ISMI HAZIR

Flört etmeye başladıklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Nazlı-Murat Gezer çiftinin bir kızları olacağını müjdelemiştim önceki hafta. 4 Haziran'daki düğünlerinden yaklaşık üç ay sonra yakınlarına bebek müjdesi veren ve bebeklerinin kız olması için dua eden çiftin Allah gönüllerine göre vermişti. Duydum ki, Gezer çiftinin kızlarının ismi de hazırmış.







Nazlı Hanım kızına, üzerine titrediği ve aynı zamanda iş ortağı da olan kız kardeşi Yasemin Hanım'ın ismini vermek istemiş. Murat Bey de eşinin bu isteğini kırmamış. Bu arada ilk kez, yaşayan kardeşinin ismini çocuğuna vereni duyuyorum. İnşallah Gezer çifti, Yasemin'i sağlıkla kucaklarına alır.



DELİLİKTEN VAZGEÇMİYOR!

Geçen hafta, oyuncu Tuba Ünsal'ın aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamasa da işinde çok başarılı olduğunu yazmıştım. İşte güzel bir örnek... Ayşe Kulin'in 'Adı Aylin' adlı romanını, hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olarak tiyatro sahnesine taşımaya hazırlanan Ünsal, yeni bir oyuna daha kalkışmış! Yine hem yapımcılık hem oyunculuk yapacağı 'Sonbahara Son Güller' adlı oyun, 2022 Ocak sonunda perde açacakmış.







Tuba Ünsal'a; "Aynı anda hem yapımcı hem oyuncu olmak zor değil mi?" diye sordum. "Zor ne demek, resmen delilik. Ama o kadar şahane bir ekip toplandık ki, izleyicimizle buluşmak için heyecanla bekliyoruz" dedi. Başarılar diliyorum.