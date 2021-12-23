Sosyetenin en gözde isimlerinden olan, kurucu ortağı olduğu takı markasıyla da adından sıkça söz ettiren Aylin Tahincioğlu'nun ikinci kez Kovid-19'a yakalandığını öğrendim. Aylin Hanım, nisan ayında ilk kez bu illet virüsü kapmış ve maalesef zorlu bir süreç yaşamıştı. BionTech aşısı, ülkemize 12 Nisan'da gelmişti ve Aylin Hanım da daha bu aşıyı yaptıramadan Kovid-19'a yakalanmıştı. Aşısız olduğu için olsa gerek, tam bir hafta yoğun bakımda kalmıştı.







Ancak 12 günün sonunda hastaneden çıkabilen Aylin Hanım, BionTech aşı hakkı çıkar çıkmaz da gidip hemen aşılarını yaptırmıştı. Öncekine göre üç kat daha hızlı yayılan Omicron varyantı, yaşadığı kötü tecrübeden dolayı çok tedbirli olmasına rağmen Aylin Hanım'ı da bulmuş ve ikinci kez Kovid-19 virüsünü kapmış. İlkinde sevenlerini çok korkutan Aylin Hanım, neyse ki şimdi çok hafif semptomlarla hastalığı geçiriyormuş. Evinde karantinada olan Aylin Hanım'a acil şifalar diliyorum.



DEDE EVİNDE SADE KUTLAMA

Oğlu ve kızından üç torun sahibi olan Ağaoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun, iki numaralı torununun önceki gün doğum günüydü.







Ali Bey'in büyük oğlu Alican Ağaoğlu ve eşi Miray Ağaoğlu'nun küçük kızları Selin, 2. yaşını dedesinin evinde kutladı. Torunu için evinde sadece aile fertlerinin katıldığı sade bir kutlama organize eden Ali Bey'in mutluluğu her halinden belli oluyordu. Bu arada, pastasını dedesinin kucağında üfleyen Selin'e, Ali Bey ne hediye aldı çok merak ettim. Çünkü Ali Bey, doğduğunda Selin'e, Ağaoğlu Maslak 1453'ten 280 metrekarelik lüks bir daire hediye etmişti.



'KARŞILAŞMALAR' DEVAM EDİYOR

Şehri, yılbaşı partileri sarmışken sanat etkinlikleri de bir yandan devam ediyor. Örneğin 'Karşılaşmalar' adlı sergi serisinin 10'uncusu hafta sonu sanatseverlerle buluştu. G&G Sanat Merkezi'nde açılan 'Karşılaşmalar 10' sergisinin küratörlüğünü Ahmet Özel yapıyor.







Sergide, içlerinde Makedonya, Bulgaristan ve İran'dan da sanatçıların olduğu 24 sanatçının eserleri yer alıyor. 18 Aralık Cumartesi günü bir kokteylle açılan 'Karşılaşmalar 10', 15 Ocak tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Aklınızda bulunsun.



'ACAYİP' BİR GALA

İstanbul'un en popüler mekanlarının patronlarının 'artist' olduğunu yazmıştım hatırlarsanız! Tolga Karaçelik'in yönettiği ve detayları sır gibi saklanan 'Acayip' adlı filmde, sadece Ali Ünal ile Barış Tansever'in rol aldığını öğrenebilmiştim.







Önceki akşam filmin galası yapıldı. Aralarında Burak Beşer, Yaprak Baltacı, Mete-Alexandra Nisari, Ferit Baltacıoğlu'nun da olduğu yeme-içme sektörünün başarılı patronları, artistlik konusunda da iyi rol kesmişler doğrusu. Selçuk Tümay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen filmin galasına ilgi çok büyük oldu; iş, cemiyet, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim galadaydı.