İstanbul'un klasikleri arasına giren Ulus'taki ünlü mekanın sahipleri Barış Tansever ile eşi Alize Hanım, geçen hafta mekanlarında yeni yıl daveti verdi ama kendileri yoktu! Evet, yanlış okumadanız… Tansever çifti, davetiyelerini haftalar öncesinden gönderdikleri yeni yıl davetlerine katılmadı. Daha doğrusu katılamadı. Çünkü Kovid-19'a yakalandılar.







Tansever çiftinin virüsü Londra'da kaptığını öğrendim. Önceki hafta Londra'ya tatile giden çift, orada her 20 kişiden 1'inde görülen Omicron varyantından nasiplerini almış. Ancak farkında değillermiş; ta ki, test yaptırana kadar. Hiçbir semptom olmamasına rağmen dostlarını riske atmamak için davet öncesi PCR testi yaptıran Barış Bey ve Alize Hanım, Kovid-19'a yakalandıklarını öğrenmiş. Son anda daveti ertelemek istememişler ve dostlarına durumu anlatıp "Biz gelemiyoruz ama siz eğlenin" demişler. Böylece ünlü mekandaki yeni yıl daveti, ev sahibi olmadan gerçekleşmiş. Keşke herkes Tansever çifti kadar bilinçli olsa.



KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

"Biz birbirimize gönülden bağlıyız" dediği sevgilisi Tolga Arman ile mutlu mesut bir ilişkisi olan Demet Şener'e nazar değmiş. Hemen yanlış anlamayın, aşkla değil sağlıkla ilgili sorun yaşıyor. Birkaç gün önce karşılaştığım Demet Hanım, "Yeni yıldan tek bir dileğim var; bu illet virüsten kurtulup başka işlere konsantre olmak" demişti.







Ama önceki gün öğrendim ki, yeni yıla giremeden Kovid-19'a yakalanmış. Bu hastalıktan çok korktuğunu, o yüzden çok dikkat ettiğini söylemişti ama maalesef virüs onu da bulmuş. Neyse ki, aşılarını yaptırdığı için bir ağrısı acısı yokmuş. Sevgilisi Tolga Arman da, başından ayrılmıyormuş. Tabii tedbirleri alarak…



2 GÜN 2 GECE DÜĞÜN YAPTILAR

2004'te Çırağan Sarayı'nda, Diana Kruger'ın şahitliğinde evlenen finans uzmanı Cem Habib ile İngiliz oyuncu Caroline Stanbury, Ekim 2019'da boşanmıştı. Hızlı çıkan eski gelinimiz, boşandıktan sekiz ay sonra kendinden 18 yaş küçük eski futbolcu Sergio Carrallo ile flört etmeye başlamıştı.







Carrallo, ocak ayında tatil için gittikleri Nepal Himalayalar'da, 5 bin 400 metre yükseklikte diz çöküp Stanbury'e evlenme teklif etmişti. Hızlı aşıklar, evlenmek için de arayı çok açmadı. Yaşadıkları Dubai'de geçen hafta iki gün iki gece süren bir düğünle evlendiler.



İHMAL YOK KARIŞIKLIK VAR

Mehmet Kutman'ın, yeni yıl daveti için konuklarından 48 saat önce yapılmış PCR testi istediğini, ancak girişte kimseye test sonucu sorulmadığını yazmıştım önceki gün. Davette olan 3-4 kişiden bunu duymuş ve yazmıştım ama haberimi gören ve partide olan birçok kişi arayıp "Girişte test sonucunu istediler, hatta tarihine de özellikle baktılar" dedi.







Demek ki, bana "test sonucunu sormadılar" diyen davetliler, kapıdaki yoğunlukta gözden kaçmış olanlardı. Bir ihmal varsa bile kapıdaki karışıklıktan kaynaklanmış olduğu anlaşılıyor. Kutman'a haksızlık etmek istemem…