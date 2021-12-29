Eşi Şebnem Hanım ile birlikte dünyayı gezen; yılın en az birkaç ayını Uzakdoğu'da geçiren ve bu yüzden de adı 'Uzakdoğu Muhtarı'na çıkan Celal Çapa, pandemi yüzünden köyünü muhtarsız bırakmıştı! Uzun bir dönem evde oturan ardından da sadece Türkiye sınırları içinde gezen çift, seyahat yasakları yüzünden bir türlü 'köy'lerine gidememişti.







En son Uzak Doğu seyahatini, Kovid-19 salgınının Türkiye'deki ilk vakanın tespit edildiği mart 2020'de gerçekleştiren Çapa çiftinin 21 aylık hasreti sona erdi. Hafta sonu, Tayland'ın dünyaca ünlü tatil adası Phuket'e uçtular. Çapaların mart 2020'deki seyahatine dört çift daha eşlik edecekti. Ancak o çiftler, koronavirüs haberlerinden korkup vazgeçmişti.







Çapalar bu kez, kendileri gibi cesur bir çift bulmuş! Osman-Zeynep Çarmıklı çifti de onlara eşlik ediyor. Telefonda konuştuğum Celal Çapa'nın köyüne kavuşmasının mutluluğu sesinden belli oluyordu. Kışın ortasında Phuket'te deniz ve güneşin tadını çıkaran Çapa ve Çarmıklı çiftleri, yeni yıla da orada girecek ve 10 gün sonra Türkiye'ye dönecek.



ÜNLÜ ŞARKICIDAN HABER ALINAMIYOR!

İlk mesleği olan modellikteki başarısını, sonraki mesleği şarkıcılıkta da gösteren Ayşe Hatun Önal ile ilgili tatsız bir haber aldım! Bir arkadaşından, Önal'dan aylardır haber alamadığını duyunca merak edip araştırdım. Meğer ünlü şarkıcı, herkesle irtibatı koparıp kendini eve kapatmış. Sebebi ise anne acısıymış... Ekim başında annesi Şengül Önal'ı kaybeden Önal, bu acıyla baş edememiş ve depresyona girmiş.







Aylardır evden kapı dışarı çıkmadığı gibi kimseyle görüşmüyor ve kimsenin telefonunu da açmıyormuş. Menajerinin telefonlarına bile cevap vermeyen Önal, işi gücü de unutmuş. Hayat dolu bir kadın olan Ayşe Hatun Önal, umarım bir an önce bu acıyı atlatır ve normal hayata döner.



ZİRVEDE HASRET GİDERDİLER

Alara Koçibey'in Cem Uzan'dan olan ve Amsterdam'da öğrenim gören kızı Yasemin Paris, okulunun Noel tatiline girmesiyle İstanbul'a geldi. Alara Hanım da kızını alıp, Kayseri- Erciyes'e kayak tatiline götürdü. Alara Koçibey'in ortakları Emine Kütük ve Tuvana Büyükçınar ile eşi Selim Demir de onlara eşlik etti.







Her ikisi de profesyonel kayakçı olan anne-kız, gün boyu kayarken bir yandan da komik videolar çekip Instagram'dan paylaştı. Bazen arkadaşlarının da dahil olduğu bu videolara bakılırsa çok keyifli bir tatil yaptıkları anlaşılıyor. Zirvede hem hasret gideren hem de eğlenceli bir tatil geçiren anne-kız, önceki gün şehre geri döndü.



GENÇ SANATÇININ ÜTOPİK DÜNYASI

Başkanı olduğu Türk Kanser Derneği için canla başla çalışan Burak Duruman ile Aslı Selgur'un sanatçı kızları Ebru Duruman'ın methini çok duyardım. Türkiye'de ve yurt dışında katıldığı kişisel ve karma sergilerde dikkatleri üzerine çeken, eleştirmenlerden hep olumlu yorumlar alan genç sanatçının sonunda eserlerini yakından görebildim.







Önceki gün Babru Land adıyla açtığı sergisini gezdim. Eserlerinde ütopik bir dünyayı gözler önüne seren genç sanatçının çalışmalarını çok beğendim, sizin de görmenizi tavsiye ederim.