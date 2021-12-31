2021'e veda edeceğimiz bugün, yılın bir değerlendirmesini yapmak istedim. İlk kez ve sadece bu köşede okuduğunuz, sosyete ve magazin dünyasının gündemine damga vuran haberlerimden bir derleme yaptım. Kovid-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen yasak aşklar, yeni aşklar, ayrılmalar, boşanmalar, aldatmalar derken sosyete ve magazin dünyasının ünlüleri yine hareketli bir yıl yaşadı. Tabii çoğunda da bana yakalandılar! İşte 2021'e damga vuran, sosyetenin gündemini belirleyip günlerce konuşulan haberlerimden seçtiğim Top 10 listem...







1- 2021'İN İLK AŞK BOMBASIYDI

4 OCAK'TA, 2021'nin ilk aşk bombasını patlatmıştım; Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı'nın flört etmeye başladığını ilk bu köşede okumuştunuz. Çiftin 4 Haziran'daki izdivacını Türkiye bu köşeden öğrenmişti.







2- 728 MİLYON DOLAR MUTLULUK GETİRMEDİ

EKONOMİ basınını da atlatıp; Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından birinin kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu ile iş ortağı ve eşi Evren Üçok'un gizlice boşandıklarını, ortaklıklarının ise devam ettiğini yazdığım haberim günlerce konuşulmuştu.







3- SOSYETİK MAGANDA

HAMAMCIOĞLU Şirketler Grubu'nun veliahdı Selim Hamamcıoğlu'nun içinden bir maganda çıktığı haberim günlerce konuşulmuştu. Manzarasını kapadığı için bir ağacı kesmek isteyen Hamamcıoğlu, site yönetiminden izin alamayınca, annesi yaşındaki yöneticinin eşine saldırmış, ağza alınmayacak küfürler edip kadıncağızı yumruklamıştı.







4- 400 BİN $'LIK SAATİ GÜNDEM OLDU

FENERBAHÇE'NİN yıldız futbolcusu Mesut Özil'in kendisine 400 bin dolara aldığı lüks marka saatin haberi de olay olmuştu. Özil'in kolundaki saatin fiyatı, Fenerbahçe'deki 3 futbolcunun maaşından fazla olduğuna dair haberlere de ilham olmuştu!







5- SAĞLIĞINDA MİRASINI PAYLAŞTIRDI

SOSYETENİN ünlü ismi Ahu Aysal Kerimoğlu'nun Bodrum Gündoğan'daki üç dönümlük arazi üzerine kurulu görkemli yazlığını, 6 milyon dolara satıp, parayı iki kızına pay ettiği haberim çok ses getirmişti.







6- YALANCI ŞEYMA

ŞEYMA Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile kaldığı haberim magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Önce "Evlenmeden olmaz" diyerek haberimi yalanlayan yalancı Şeyma, sonrasında hamile olduğunu itiraf etmişti.







7- SOSYETENİN EN MUTLU ÇİFTİ BOŞANDI

SOSYETENIN en mutlu çiftleri arasında gösterilen Didemİzzet Antebi'nin tek celsede boşandığını yazdığımda herkes büyük bir şok geçirmişti. İzzet Bey'in boşandığı eşi Didem Sarı'ya aylık 60 bin lira nafakanın yanı sıra, her yıl ekstra 30 bin dolar tatil parası vermeyi kabul ettiğini yazdığımda ise herkes neredeyse küçük dilini yutacaktı!!!







8- ŞAHİTLİĞİNİ KIZI YAPTI

İLK evliliğini 1991 yılında Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı ile yapan, üç yılın ardından boşanan iş insanı Eran Tapan'nın, 27 yıl sonra ikinci kez damat olduğunu, Sevil Sabancı'dan olan kızı Melisa Tapan'ın da babasının nikah şahidi olduğunu yazdığım haberim günlerce konuşulmuştu.







9- DÜĞÜNÜ İÇİN MALDİVLER'DE ADA KAPATTI

NEVZAT Aydın'ın ikinci kez damat olacağını da; modacı Zeynep Zenel ile 23-27 Şubat tarihleri arasında geçekleşecek düğünü için Maldivler'de ada kapattığını da, 150 davetlisinin bütün ulaşım, konaklama ve yeme-içme masraflarını karşılayacağını da yazdığım haberim çok sükse yapmıştı!!!







10- GAZİANTEP'TE 500 GENCİ KURTARDI

KENDİSİ de bir dönem madde bağımlısı olan Esra Çavuşoğlu'nun Gaziantep'te kurduğu rehabilitasyon merkezinde, şimdiye kadar 500 genci kurtardığı haberim bütün ana haberlere konu olmuştu.