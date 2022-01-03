Hatırlarsınız; ekim ayında sosyetenin en mutlu çiftleri arasında gösterilen Didem-İzzet Antebi'nin boşandığını yazdığımda herkes şoke olmuştu. Şimdi ikinci şoka hazırlanın! Daha iki ay önce 12 yıllık evliliğini bitiren Didem Hanım, yeni bir aşka yelken açtı! Evet; yanlış okumadınız…







Didem Sarı, adının Sefer Kalkavan olduğunu öğrendiğim kendinden genç biriyle aşk yaşıyor. Sefer Bey'in kim olduğunu, ne iş yaptığını öğrenemedim ama benim asıl merak ettiğim; bu aşkın ne zaman başladığı! Yakın çevrelerinden, boşanma nedenlerinin kesinlikle üçüncü bir şahıs olmadığını duymuştum.







Boşanmak için mahkemeye birlikte gidip birlikte çıkmaları, ara tatilde çocuklarını birlikte tatile götürmeleri ve hatta en son yılbaşı akşamı birlikte yemek yemeleri, aklıma başka bir ihtimal getirmiyor.







Demek ki; Didem Hanım, boşandıktan sonra yıldırım aşkına tutuldu. Ya da kim bilir, hem yakın çevresi hem de ben yanılıyoruzdur!



OMICRON EVE KAPATTI

Yılbaşı arifesinde sosyeteden kiminle konuşsam –birkaçı hariç- Omicron varyantı yüzünden yeni yıla evlerinde gireceklerini söylemişti.







Dedikleri gibi de yaptılar. Kimi çekirdek aile olarak, kimi çoluk çocuk evde toplanarak kimisi de dünürlerini davet ederek evde yeni yılı karşıladı.







Şık sofralar hazırlayıp şıkır şıkır giyinen ünlülerin, yılbaşını evde kutlamaktan hiç de şikayetçi olur gibi bir halleri yoktu. İşte ünlü evdeki yılbaşı kutlamaları ve o anlardan yansıyan renkli kareler.





Yasemin-İzzet Özilhan çifti de yeni yıla evlerinde girdi. Yasemin Hanım'ın süslediği yemek masası harika görünüyordu.