Omicron varyantı ile dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 illeti, maalesef ülkemizde de etkisini iyice göstermeye başladı ve vaka sayıları hızla yükselişe geçti. Hatta bu yüzden, neredeyse uğramadık ev bırakmayan koronavirüs, ikinci tura başladı! Son günlerde ikinci kez koronavirüse yakalanan pek çok tanıdık isim oldu. İlkinde aşısız olarak bu illete yakalanıp hastalığı ağır geçiren Aylin Tahincioğlu ile Ali Koç, ikinci kez virüsü kaptı. Neyseki bu kez iki doz BionTech aşısı oldukları için çok sıkıntı çekmediler.







Bu illet virüs; Enis Arıkan ve Bahar Şahin gibi iki BionTech'lilere, hatta Rahmi Koç gibi ikisi Sinovac, ikisi BionTech olmak üzere dört aşılı olanlara bile ikinci kez musallat olabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmamız, maske ve mesafe kurallarına uymamız ve de virüsü kapsak bile hafif geçirmek için üçüncü doz aşımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Kimse aylarca kapalı kaldığımız o günlere dönmek istemez herhalde.



AVUSTURYA'DA KAMPA GİRDİLER

Sanat ve cemiyet hayatının ünlüleri, pandemi döneminde bağışıklık sistemine daha bir önem verir olmuştu. Özellikle Omicron vakalarının artmasıyla, yıllardır gittikleri Avusturya'daki detoks merkezinin kapısını daha sık aşındırır oldular.







Özlem Avcıoğlu, Suzan Toplusoy ve dünyaca ünlü sanatçıların sahne kostümlerinin tasarımcısı Ceyda Balaban'ın da aralarında olduğu bir grup sosyetiğin bu hafta merkezde kampa girdiğini öğrendim. Toksinlerinden ve fazlalıklarından kurtulmak için bir hafta merkezde kalacak olan grup, bakalım ne kadar hafifleyerek yurda dönecek.



DÜŞMAN ÇATLATTI!

İtalya merkezli dünyaca ünlü bir marka, kasım sonunda telefon kablolarından yapılmış hissi veren bir çanta modeli çıkarmıştı. Henüz Türkiye'ye gelmeyen, yurt dışında 2 bin 700 dolara (Bugünkü kurla 36 bin 250 TL) satılan bu çantayı, bakalım bizim sosyeteden ilk kim koluna takıp arz-ı endam eyleyecek diye merak ediyordum.







Bunu ilk yapan Dila Tarkan oldu! Dünyaca ünlü pek çok markanın Türkiye temsilciliğini yapan bir firmanın veliahtı olan ve modayı yakından takip eden Dila Tarkan, aldığı yeni cicisini "Hoş geldin" fotoğrafı ile sosyal medyasından dosta düşmana gösterdi!



BAŞKANLIKTAN KAÇAMADI!

2003 yılında yeme-içme sektörünün öncülerinin kurduğu TURYİD'de (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği), önceki gün başkanlık seçimi vardı. İstanbul'a pek çok mekan kazandıran ve üç dönemdir derneğin başkanlığını yapan Kaya Demirer'in bu kez affını isteyeceğini duymuştum.







Ancak üyeler affetmemiş! Demirer, Türkiye'deki yiyecek ve içecek sektörünün yüzde 25'ini temsil eden derneğin üyelerinin ısrarıyla, tekrar aday olmuş ve başkan seçilmiş. Ekibiyle birlikte TURYİD'i, sektöre öncülük yapan bir dernek haline getiren Kaya Demirer'e yeni döneminde de başarılar diliyorum.