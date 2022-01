Ünlü modacımız Selma Çilek'in tasarımlarını giyen starlar arasına her geçen gün yenileri ekleniyor. En son, dünyaca ünlü Alman influencer ve moda ikonu Leonie Hanne de Selma Çilek'in tasarımıyla sosyal medyada arz-ı endam eyledi.







Şu sıralar Tulum'da tatil yapan Hanne, Selma Çilek'in 2021 ilkbaharyaz koleksiyonunda yer alan yeşil ipek, tek kol elbiseyi giymiş. Ünlü influencer Tulum'da Selma Çilek tasarımıyla verdiği bir pozunu, 4 milyon takipçisiyle de paylaştı. Yeşil elbise, Leonie Hanne'ye çok yakışmış doğrusu.







İkinci bebeğine hamile olan ama çalışmaya devam eden ve hatta bugünlerde 2022 yaz koleksiyonu için atölyesine kapanan Selma Çilek bakalım daha hangi dünyaca ünlü isimleri giydirecek. Meksika Tulum'da, Alman bir ünlünün radarına giren Türk tasarımcı Selma Çilek'e kocaman bir alkış…



ÖNCE GÜZELLİK SONRA SANAT

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton da 4 aşılı olmasına rağmen Kovid-19'a yakalanmıştı. Hastalığı hafif semptomlarla atlatan ve yeni yıla mecburen evde giren Leyla Hanım, en büyük sıkıntısının karantina için eve kapanmak olduğunu söylemişti.



KUAFÖRE KOŞTU

Önceki gün karantina süresi dolan ve test sonucu negatife dönen Leyla Hanım, ilk iş kuaförünün yolunu tuttu. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Leyla Hanım, kuaförden çıkıp 35 yaş altı genç sanatçıların işlerinin yer aldığı Beşiktaş'taki bir serginin açılışına gitti.







HER ŞEY OĞLU İÇİN!

Yaklaşık 4.5 aylık hamile olan ve bir erkek bebek bekleyen ünlü oyuncu Hande Soral'ın, bu müjdeli haberi alır almaz yediğine içtiğine çok dikkat etmeye başladığını duymuştum. En doğal ve en sağlıklı yiyeceklerle beslenmeye özen gösteren güzel oyuncu, hazır yoğurt yemeyi bile bırakıp artık evinde kendi yoğurdunu yapmaya başlamış.







Mesleğinde çok titiz olan Soral, demek ki annelik konusunda da aynı titizliği sürdürecek. Baksanıza şimdiden bebeğinin sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyor. Umarım oğlunu sağlıkla kucağına alır.



KOVİD SONUNDA ONA DA GELDİ

Kovid-19 vakaları, Omicron yüzünden çok arttı. Vaka sayısı, özellikle İstanbul'da pik yapmış durumda. Her gün onlarca tanıdık ismin virüse yakalandığını duyuyorum. Onlardan biri de Mine Kalpakçıoğlu.







Pandemi süresince yurt içi ve yurt dışında birçok yere giden, işi gereği pek çok davete katılan Mine Hanım, bağışıklık sistemine çok dikkat ettiği için şimdiye kadar virüsten kaçmayı başarmıştı. Ama Omicron varyantı, Mine Hanım'ı da affetmedi! "Kovid sonunda bana da geldi" diyen Mine Hanım'ın şimdilik bir ağrısı acısı yok, umarım böyle de tamamlar.