3 Ocak'ta yeni yılın ilk aşk bombasını patlatmış ve 12 yıllık eşinden iki ay önce boşanan Didem Antebi'nin yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım. Ocak ayının daha ortasına gelmeden işte size bir aşk bombası daha! Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin, dünya ve olimpiyat şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığını öğrendim.







Evet, yanlış okumadınız; güzel oyuncu, bir dönem ünlü şarkıcı Rihanna ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren İngiliz asıllı Amerikalı eskrimci Miles Chamley-Watson'a gönlüne kaptırmış. Nerede, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşkları yaklaşık iki ay önce başlamış. Aşıkları, geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında görünce "Ne alaka" demiştim.







Meğer, Cansu Dere derginin kapağını da süsleyen fotoğraflarda adeta aşkını ilan etmiş! Ünlü eskrimci, önceki hafta İstanbul'a gelmiş, hem sevgilisi Cansu Dere ile hasret gidermiş hem de birlikte dergi için çok özel pozlar vermişler. Los Angeles'ta yaşayan Miles Chamley-Watson ile Cansu Dere'nin aşkı, arada bu kadar uzun mesafe varken bakalım ne kadar sürecek.



YILBAŞI HEDİYELERİ KOVİD-19 OLMUŞ!

Omikron varyantı korkutmuş; bir dönem yılbaşı akşamları sosyetede tavan yapan PTT trendi (Pijama, Terlik, Televizyon), bu yılbaşında tekrar geri gelmişti! Erhan-Emine Kamışlı çifti de ihtiyatlı davranıp, yılbaşı akşamı dışarı çıkmak yerine yakın dostları Dilek-Ali Türker ve ZeynepÖmer Temelli çiftlerini evlerine davet etmişti.







Ancak öğrendim ki, birbirlerine yılbaşı hediyesi Kovid-19 olmuş! Artık kim kime geçirdi; onlar da bilmiyormuş ama hepsinin testi pozitif çıkmış. Bunu da duyunca, artık ev davetlerinde bile HES kodu ve PCR testi zorunluluğu getirmeli diye düşünmeye başladım!!!



KOÇLAR AİLECE KARANTİNADA

İstanbul'da neredeyse uğramadık ev bırakmayan Kovid-19 illeti, Ali Koç'u da, babası Rahmi Koç gibi ikinci kez yakalamıştı. Ağabeyi Ömer Koç, Aralık 2020'de, merhum ağabeyi Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ve yeğeni Esra Koç da geçtiğimiz nisanda koronavirüse yakalanmıştı. Koç Ailesi'nde bu illet virüsün pençesine düşmeyen bir tek Ali Koç'un eşi Nevbahar Hanım vardı.







Öğrendim ki, ikinci kez yakalanan Ali Bey ile birlikte bu kez eşi Nevbahar Hanım da, hatta çocukları Sadberk Leyla ile Kerim Rahmi de maalesef bu virüsten nasibini almış. Maaile karantinada olan Koçlar, neyse ki hastalığı hafif atlatıyormuş.



HASTANE YARARINA İRAN'A YOLCULUK!

Pers Mitolojisi'nden çağdaş İran sanatına, Firdevsi'den Attar Nişaburi'ye, masallı, şiirli, müzikli bir İran yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? Dünyaca ünlü İranlı sosyolog ve yazar Shahzadeh N. İgual, tasarlayıp yönettiği 'Bir Gecede Binbir Gece' gösterisini, 12 Ocak'ta Zorlu PSM'de sahneleyecek. Bu özel gösterinin sosyal bir misyonu da var.







Kültürel Dönüşüm Derneği yararına sahnelenecek gösteriden elde edilen gelirle, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne solunum cihazı alınacak.