Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen, Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren 'Türkiye Dokuma Atlası' projesi kapsamında hazırlanan 'Dokuma Atlası Sergisi', Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde haziran ayında açılmıştı. Methini çok duyduğum sergiyi bir türlü gezmek kısmet olmamıştı. Önceki gün Ankara'ya gittim ve hem gerçekten anlatıldığı kadar güzel olan sergiyi gezdim hem de ilk sahne gösterimini izledim.





Emine Erdoğan yaptığı konuşmada, "Proje, Milli Eğitim Bakanlığı'mıza bağlı Olgunlaşma Enstitüleri, Tekstil İhracatçı Birliğimiz ve çok değerli tasarımcılarımızın gayretinden doğdu" dedi.



Dünyaya açılacak olan projenin ilk sahne gösterimi, önceki gün Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Büyükelçiler ve eşleri için organize edilen gösterime bakanlar, dışişleri mensupları, belediye başkanları, başdanışmanlar ve ülkemizin önde gelen moda tasarımcıları da katıldı.







Nedret Taciroğlu'ndan Dilek Hanif'e, Ece Ege'den Tuvana Büyükçınar'a kadar pek çok tasarımcımız, sadece izleyici olarak orada değildi. Tiyatral bir gösteriyle sunulan, geleneksel dokumaların günlük hayatta farklı ihtiyaçlara cevap veren giyim ve ev tekstili tasarımlarında imzaları vardı.







ÇOK BEĞENİLDİ

Bu özel sahne gösterimini, Ece Ege, Dilek Hanif, Tuvana Büyükçınar ve Nedret Tacioğlu ile birlikte izledik. Biraz sohbet ettiğim tasarımcılarımız çok heyecanlıydı. Heyecanlarının nedenini de anlattılar. Geçen yılki sergi açılışına davet edilmişler ve sonra kendilerine sergide yer alan kumaşların kataloğu gönderilmiş, onlardan kumaş seçmeleri ve tasarım yapmaları teklif edilmiş. Büyük bir istekle tasarımlarını yapıp dikerek teslim etmişler. Heyecanlarının sebebi ise, tasarımlarının nasıl sunulacağını bilmemeleriydi.







Hepimizin bekleyişi, Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla sona erdi. Emine Erdoğan konuşmasında projeyi anlattıktan sonra sahne gösterimi başladı. Sahnelenen tasarımlar o kadar beğenildi ki, bütün konuklar dakikalarca alkışladı. Tasarımcılarımız da sunuma hayran kaldı. Büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri aracılığıyla dünyaya tanıtma adına böylesi önemli bir projeye imza atan Emine Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek az.