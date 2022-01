Boğaz'da, sosyetenin ünlü ismi Etel Baler'e rastladım; bisiklete biniyordu. Bisikletinin rengi ve üzerindeki "Etel" yazısı dikkatimi çekince merak edip sordum. Meğer dünyaca ünlü bir İspanyol bisiklet markası, bu elektrikli pembe bisikleti Etel Hanım'a özel üretmiş. Her şeyi Etel Hanım'a göre ayarlanan bisikletin en büyük özelliği ise sadece 8 kilo olması. Bisikletin bir de hikayesi varmış.







"Çocukken babam, Büyükada'da bineyim diye, Fransa'dan pembe renkli bir yarış bisikleti getirtmişti. O dönem, Türkiye'de eşi benzeri olmadığı için çok havalıydım. Çok özen göstermeme ve kilitlememe rağmen, evimizin bahçesinden çaldılar. Babam yenisini getirtmek istedi ama yine çalarlar diye istemedim. O zamandan beri pembe bisiklet içimde ukde kalmıştı. Ona eş değer bir bisiklet yaptırmak istedim. İspanya'da özel üretilen bisikletim üç ay önce geldi" diyen Etel Hanım, umarım bisikletini keyifle kullanır.



BODRUM EFSANESİ İSTANBUL'A GELDİ

Bodrum'un efsane balıkçısı Sait Birtan Yılmaz, yıllar sonra Bodrum'dan dışarı çıktı ve İstanbul'da ilk şubesini açtı. Galataport'ta, restoranın ilk şubesini açan Sait Bey, işinin başından ayrılmıyor.







Geçen akşam gittiğimde karşılaştığım Sait Bey, "Bodrum'da, Türkiye'den ve dünyadan gelen misafirlerimizi sadece yazın ağırlıyorduk, İstanbul'da ise yaz-kış, ağırlayacağız. Bu kruvaziyer limanı, ülkemize büyük bir değer katacak. Böylesine önemli bir projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi. Sait Bey'e hayırlı olsun diyorum, turistlere mutfağımızı çok iyi tanıttığı için de teşekkür ediyorum.



'ADI AYLİN'LE 16 ŞUBAT'TA SAHNEDE

Yaklaşık iki yıldır Ayşe Kulin'in 'Adı Aylin' romanını, hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olarak tiyatro sahnesine taşımaya hazırlanan Tuba Ünsal, sonunda muradına eriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği oyunlar arasında olan 'Adı Aylin', öğrendim ki 16 Şubat'ta Zorlu Ana Sahne'de perde açacakmış.







Hem Tuba Ünsal, hem de tiyatroseverler tarafından heyecanla beklenen oyunun yönetmen koltuğuna oturan kişi ise, en son usta oyuncu Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' adlı oyununu yöneten Doğu Yaşar Akal olmuş. Anlayacağınız, çok iddialı bir oyun geliyor, bence şimdiden biletlerinizi alın.



'GÜZEL' ANILARINI UNUTAMIYOR

Şamdan Plus Dergisi, yeni sayısında ünlülere "İmkanınız olsa hayatınızın hangi anına ışınlanmak isterdiniz?" diye sormuş.







Ünlü iş insanı Demir Sabancı'nın 'tescilli güzel' eşi Aslıhan Koruyan Sabancı bu soruya, "1991'deki Miss World'de dünya 6'ncısı olduğum ve Miss World European Queen of Beauty seçildiğim geceye" diye cevap vermiş.







Bu arada bu 'güzel' başarıların hayatının en büyük başarısı olduğunu düşünürken 20 yıl sonra çıkardığı ilk yemek kitabı 'Glütensiz Gurme Lezzetler'in dünya birincisi olması, fikrini değiştirtmiş. Umarım Aslıhan Hanım, bunu da unutturacak daha büyük başarılara imza atar.