Oyuncu Bade İşçil ile tanıştıktan 1.5 ay sonra evlenen, 2.5 yıl sonra da boşanan Malkoç Süalp'in, Melis Çiftçi ile sürpriz aşkını ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. 12 yıl evli kaldığı Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un oğlu Ali Gürsoy'dan Aralık 2020'de boşanan Melis Çiftçi ile üç aydır flört eden Malkoç Süalp'in birlikte ilk fotoğraflarını da bu köşede görüyorsunuz. Melis Çiftçi ve Malkoç Süalp'e, hafta sonu Palandöken'deki bir otelde rastladım.







Aşıklar, Melis Hanım'ın kuzeni Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu ile birlikte kayak tatiline gelmiş. Gün boyu pistlerin tozunu attırıp akşamları da otelin düzenlediği renkli partilerde müzik ve eğlencenin tadını çıkardılar. Çiçeği burnunda aşıklar Melis Çiftçi ile Malkoç Süalp'in çok iyi anlaştığını ve çok mutlu olduklarını duyuyordum, doğruymuş. Üç gün boyunca hep el ele göz gözeydiler ve mutluluktan gözlerinin içi gülüyordu. Umarım mutlulukları daim olur.



KORKULAN OLDU

Eylül 2014'te eşi Neşe Sert'in verdiği böbrek ile hayata tutunan iş insanı Ünsal Sert'in de Kovid-19'a yakalandığını yazmıştım geçen hafta. Hafif semptomlar gösteren ve tedbir amaçlı Maslak'taki özel bir hastaneye yatırılan Ünsal Bey'in, tez zamanda taburcu olmasını temenni etmiştim. Ancak maalesef korkulan oldu! Durumu ağırlaşan Ünsal Bey, önce yoğum bakıma alınmış, ardından da entübe edilmiş.







Kendisi gibi böbrek nakilli olan ve geçen yıl Kovid-19'a yakalan Hayri Yazıcı, 3 ayı entübe, çoğunluğu yoğun bakımda 7 ay hastanede kalmıştı. Altı ay önce kalp ameliyatı geçirdiğini öğrendiğim Ünsal Bey, umarım tez zamanda sağlığına kavuşur.



BEYAZ ZİRVEYİ RENKLENDİRDİLER

Birkaç gün tatil kaçamağı yapmak için geçen hafta sonu Palandöken'deydim. Ulaşım kolaylığı, uzun pistleri ve lüks otelleri ile son yıllarda yıldızı parlayan Palandöken, artık ünlü isimlerin de kış tatili için uğrak yerleri arasına girdi.







Hafta sonu ben de Palandöken pistlerinde birçok ünlü isme rastladım. Birçoğu da Berke Dikmen'in sahibi olduğu dağın en gözde otelinde kalıyordu.







Gün boyu pistlerde ter döken sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimleri, akşamları da otelin canlı performansları ve DJ partilerinde eğlendi. İşte Palandöken'de tatil yapan ünlüler ve pistlerdeki renkli kareleri…