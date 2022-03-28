İstanbul'un genç sosyetesi, Atina'da bir araya geldi. Onları Komşu'da buluşturan ise Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in düğünüydü. 14 Şubat'ta Miami'de evlenme teklifi alan ve 25 Şubat'ta İstanbul'da nişanlanan Dila Tarkan, cumartesi günü de Atina'da muradına erdi.







Cuma günü gündüz Türkiye Atina Başkonsolosluğu'nda resmen hayatlarını birleştiren Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer, akşam 'beyaz gece' konseptinde evliliklerini kutladı. Genç çift, cumartesi gecesi de görkemli bir düğün gerçekleştirdi. Doğruer çiftinin bu mutluluklarına, İstanbul sosyetesinden yaklaşık 300 kişi şahitlik etti.







Nazlı Sabancı'dan Eda Zamanpur'a, Şeyma Subaşı'ndan Sibil Çetinkaya'ya, Fethi Kamışlı'dan Allan Hakko'ya kadar kimi ararsanız oradaydı. Bu arada Dila Tarkan'ın hamile olduğu için bu kadar kısa sürede evlenmeye karar vermiş olabileceğini yazmıştım ya, yanılmamışım. Gelin kız, karnında üç aylık çocuğuyla nikah masasına oturmuş. Umarım sağlıkla çocuklarını kucak- larına alırlar ve bir ömür mutlu olurlar.



İKLİM ZİRVESİNE SANATSAL BAKIŞ

30-31 Mart'ta Ankara'da 'Eko İklim Zirvesi' düzenlenecek. İklim değişikliğinin ekonomiye etkinlerinin ele alınacağı zirveye, sanat platformu Artkolik de bir panel ve sergiyle katkı sağlayacak.







Artkolik'in kurucusu Nazlı Keçili'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Denizhan Özer ve İsmail Acar gibi sanatçılar, iklim krizinin sanata etkilerini anlatacak. Sanat platformunun zirveye özel hazırladığı 'Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz' başlıklı sergide ise, sanatçıların iklim krizini ele alan eserleri sergilenecek.



ADANA'DA KARNAVAL COŞKUSU

Son iki yıldır pandemi nedeniyle zorunlu olarak online kutlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 10'uncu yılında tekrar Adana sokaklarına dönüş yaptı. Hafta sonu binlerce kişi Adana sokaklarında tekrar buluştu ve karnavalın tadını çıkardı.







Gösteriler, konserler, yarışmalar, sergiler ve DJ performanslarının yer aldığı karnaval, hem Adanalılara hem de karnaval için şehre gelenlere bol lezzetli, renkli ve eğlenceli bir hafta sonu yaşattı.







Bence Adanalılar, şehre büyük katkı sağlayan karnaval için, karnaval fikrinin öncüsü Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt'a ne kadar teşekkür etse az.