Akademi’nin vereceği Oscar’lar, 27 Mart’ta sahiplerini bulacak ancak bizim ‘Ünlüler Akademisi’, Oscar’larını dağıttı bile! İşte sinema tutkunu ünlülerimizin seçtiği en iyi film, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncular…

Dünyanın merakla beklediği Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı. 27 Mart gecesi, Los Angeles'ta düzenlenecek törende, Hollywood'un 'en iyi'leri belli olacak. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 94'üncüsü gerçekleştirilecek olan tören öncesinde, sinemaseverler gibi sinemaya tutkun ünlü isimler de 'Oscar Toto' yapıyor; favorilerini belirleyip kendi Oscar'larını dağıtıyor. Peki bizim 'Ünlüler Akademisi'nin Oscar'ları kimlere ve hangi filme gitti? İşte cevabı...







FADİK SEVİN ATASOY

Favorim Olivia Colman ama…

En iyi film ödülü bence Dune'nin hakkı. Roman uyarlaması olduğu için doğal olarak önyargılıydık. Fakat beklentileri karşıladığına inandığım için, Dune en iyi film olarak başarısını taçlandırır. En iyi erkek oyuncu Benedict Cumberbatch olur. Aktörün tiyatro sahnesinde muazzam performanslarına şahit oldum. Nihayet sinema perdesinde de performans gücünü ortaya koyabileceği bir rolle karşımızda. Kadın adaylar arasında favorim ise, karakterdeki ince nüansları nedeniyle Olivia Colman. Ama maalesef ödül Kristen Stewart'a gidecek gibi.







NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

Oscar'ı Dune hak ediyor

Uzak bir gelecekte yaşananları konu alan Dune, bence kesinlikle en iyi film Oscar'ını hak ediyor. Thomas Savage'ın bir romanından uyarlanan The Power of the Dog'daki performansıyla Benedict Cumberbatch en iyi erkek oyuncu ödülümün favorisi; muhteşem bir oyunculuk sergilemiş. Kadınlarda favorim ise The Lost Daughter filmindeki oyunculuğuyla Olivia Colman…







NAZLI KEÇİLİ

Kadın adaylardan favorim çok net

En iyi film ödülü bu yıl bence The Power of the Dog'a gider. En iyi kadın oyuncu adayım ise çok net; Kristen Steward. Gençliğine rağmen Diana'yı muhteşem oynamış. Erkek kategorisinde ise Benedicth Cumberbatch çok beğendiğim bir oyuncudur. The Power of the Dog'da da muhteşem bir oyunculuk sergilemiş. Tüyler ürpertici bir rol ve çok başarılı.







DİLEK HANİF

Benedict Cumberbatch kesin alır

12 dalda aday gösterilen The Power of the Dog filmi benim de Oscar'daki favorim. Bu filmde muhteşem bir oyunculuk sergileyen Benedict Cumberbatch bence kesinlikle en iyi erkek ödülünü alır. The Lost Daughter filmindeki oyunculuğuyla Olivia Colman, The Eyes of Tammy Faye'deki rolü ile Jessica Chastain kadın adaylarım. Oscar'ı ikisinden biri alır bence…







ARDAN ÖZMENOĞLU

Will Smith bu kez kazanacak

En iyi film adayları arasında favorim Belfast. Çünkü bence siyah-beyaz filmler Oscar yarışına 1-0 önde başlıyor. En iyi kadın oyuncu ödülü Nicole Kidman'a, erkekte de Will Smith'e gider. Will Smith'e Oscar vermek için geç bile kaldılar. Bu yıl kazanacağına eminim.







FERYAL GÜLMAN

Gönlüm Nicole Kidman'dan yana

Dram türünün öne çıkan en iyi örneklerinden olan Belfast, adaylar arasındaki favori filmim. Gönlüm Nicole Kidman'ı çok sevse de, en iyi kadın oyuncu ödülü bence The Eyes of Tammy Faye'daki oyunculuğuyla Jessica Chastain'e gidecek. Erkeklerde de iki favorim var… En iyi erkek ödülünde Oscar ya Will Smith'e ya da Javier Bardem'e gider diye düşünüyorum.







BEYAZ ÇORAP ŞIKLIĞI BOZMUŞ

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Eliz Fındık, her ne kadar moda konusunda iddialı olsa da, herkesin hata yapabileceğini bu seçimiyle göstermiş oldu! Trendleri uygulamak şıklığı garanti etmiyor. Fashion Week İstanbul'un açılış partisine katılan Fındık, kabarık kollu mini elbisesini, sezonun popüler parçalarından dolgu topuklu ayakkabılarla tamamlamış. Ancak beyaz çorap tüm görünümü bozmuş. Soket çorapların trend olduğu doğru ancak bu topuklularla ve bu görünümle değil sevgili Eliz Fındık…







SİZE ÇOK KIZIYOR OLACAĞIZ!

Bizim bu plaza insanlarının Türkçesi ile ne yapacağız bilmiyorum! Burcu Esmersoy da aynı dertten muzdarip; "İş hayatında bir dil oluşmuş, bu yeni dil çok değişik; 'Yapıyor olacağız' diyorlar, bu ne ya! 'Yapacağız' demek var ve bunu yazması da okuması da daha kolay" diyor. Ne kadar da haklı. Bu, plaza insanının İngilizce aşkından kaynaklanıyor. Çünkü İngilizce'de 'future continuous tense' diye bir zaman kipi var. Bu 'sürekli gelecek zaman' kipini kullanıp "Yapıyor olacağız" diyorlar. Sanki "Yapacağız" deseler kimse anlamayacak! Arkadaşlar asıl bu söylediğinizi kimse anlamıyor, anlasa da 'ukalalık' olarak değerlendiriyor. Benden söylemesi… Ayrıca Türkçe'mize bu kadar da ihanet etmeyin.







TÜY TRENDİ DEVAM EDİYOR

Kış boyunca farklı kullanım alanlarında sıklıkla karşılaştığımız tüy trendi, yeni sezonda da baskın yükselişini sürdürüyor. Dünyaca ünlü pek çok markanın da yeni koleksiyonlarında sıkça kullandığı tüyler, gündüzden geceye her türlü okazyona uygun şekillerde kendini gösteriyor. Elbise, bluz, çanta, ayakkabı... Bu sezon gardırobunuza en az birkaç adet tüylü parça eklemeden geçmeyin.







Çanta trendleri, her sezon ikonik modellerin sabit kalmasıyla birlikte değişiklik gösteriyor. Bir dönem altın çağını yaşayan sırt çantaları, tekrar modanın tozlu raflarında yerlerini almaya başladı.







90'ların popüler aksesuarı zincir kemerler geri dönüyor. Zincir aksesuarlar genel olarak 2022'nin en popüler görünümlerinden olacak. Özellikle sallantılı, nostaljik görünümlü zincir kemerler, istediğiniz sofistike görünüm için mükemmel bir seçim olabilir.