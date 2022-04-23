Feryal Gülman, aldatıldığı için boşanmak istediği ama 8.5 yıldır boşanamadığı Kemal Gülman ile ayrılmadan önce birlikte yaşadıkları yalıyı sattı. Kemal Bey, yalının satışını engellemek için mahkemeye başvurmuş ancak yalının yüzde 52'si Feryal Hanım'ın, yüzde 48'i de oğulları Aslan'ın üzerine olduğu için yasal yoldan bir şey yapamayınca işi alıcıların gözünü korkutmaya kadar götürmüştü.







Bu yüzden de Feryal Hanım 1.5 yıldır yalıyı satamamıştı. Feryal Hanım'ın, eşinden ayrıldıktan sonra boşalttığı ve dizilere kiraya verdiği Bebek'teki yalısını sonunda bir Fransız yatırım şirketine sattığını öğrendim. Kaça sattığı bilgisine de ulaştım; tam 245 milyon liraya… Feryal Hanım bu parayla ne yapacak bilmiyorum ama yalıyı sattığı için çok mutluymuş. Bu arada Feryal Hanım, geçen kasımda sonuçlanan boşanma davasından da 60 milyon lira tazminat almaya hak kazanmıştı ama Kemal Gülman itiraz ettiği için ne bu parayı alabildi ne de boşanabildi.



İKİ YIL SONRA İLK TANITIM DAVETİ

16 yıldır markasıyla hemcinslerinin şıklığına şıklık katan Şebnem Çapa da, pandemi mağdurlarından olmuştu. Yeni cicilerini tanıtmak için her sezon başında Çukurcuma'daki butiğinde davet veren Çapa, son iki yıldır sadece sosyal medyada tanıtım yapabiliyordu.







Sonunda yakın arkadaşları da olan müşterilerini önceki gün butiğinde verdiği davetle ağırlayıp yeni sezon cicilerini fiziki olarak gösterdi. Çapa'nın Hindistan ve Uzak Doğu'dan getirdiği rengarenk kumaşlarla tasarladığı yeni sezon koleksiyonu yine büyük ilgi gördü. Moda tutkunu sosyetikler Çapa'nın yazlık cicilerini adeta kapıştı.



UYUMSUZLUĞA GÜZEL BİR ÖRNEK!

Güzel oyuncu Sedef Avcı'nın geçenlerde katıldığı bir davette giydiği kombin oldukça karışık bir görünüm yaratmış. Üst taraf oldukça ciddi, alt taraf ise fazla rahat. Tişört ve blazer ikilisini yine fazla ciddiyetten uzak bir şekilde kombinlemek mümkündü ancak tercih ettiği pantolonun hem kesimi hem de renkli bağcıklı botları uyumsuz bir görünüm yaratmış.







Sedef Avcı, giyim kuşam konusunda hiçbir zaman iddialı isimlerden biri olmasa da; bu kadar karışık bir görünümüne rastladığımı da hiç hatırlamıyorum. Bu görünümü tam 'Altı Tophane üstü Şişhane' gibi olmuş!



ENERJİ VEREN DESENLER

Bu sezon boyunlar zincirlere bürünüyor. Ne kadar fazla o kadar iyi. Kalın zincir kolyeler en sade stillere bile hareket katmak için hazır. Özellikle iki taneyi üst üste takmayı deneyin.







Yeni sezonda stil sahibi bir görünüm yaratmanın baş koşullarından biri de tercihinizi desenli parçalardan yana kullanmak. İçimizi ısıtan bahar aylarında desenlerin ruhu canlandıran enerjisinden faydalanmaktan çekinmeyin. Unutmayın, sezonda stilinizle fark yaratmanın bir yolu da desenlerden geçiyor.



RİHANNA BIKTIRDI!

Bebekleri için gün sayan Rihanna ve ASAP Rocky, umarım bebeklerini sağlıkla kucaklarına alır. Ancak bir insan, hamile bir insanı görmekten bıkar mı? Konu Rihanna'nın hamileliğiyse gerçekten bıktık! Kendisi, hamileliğinin başından beri stil seçimlerindeki cesareti ile çok konuşuldu.







Tamam; büyüyen karnını ve irileşen göğüslerini ortaya koyan tarzıyla dikkatleri üstüne çekti, tamam; görünen o ki buna bayılıyor. Ama artık biri Rihanna'ya "Dur" desin. Çünkü bu durum bayağılaştı, hatta çok sıkıcı olmaya başladı. Kıyafet seçimleri halen sosyal medyada gündem olmaya devam etse de bence artık yee-teeer!!!