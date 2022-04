Ekim ayında 12 yıllık eşi İzzet Antebi ile evliliğini anlaşmalı olarak tek celsede bitiren Didem Sarı, yeni hayatında epey hızlı çıktı! Boşandıktan iki ay sonra kendinden yaşça küçük iş insanı Sefer Kalkavan ile flört etmeye başlayan Didem Hanım'ın bu ilişkisi iki ayda bitmişti. Öğrendim ki, arayı çok açmadan yeni bir aşka yelken açmış bile!







Bu seferki beyaz atlı prensi tanıdık bir isim: Elektronik müzik alanında tanınan DJ ve radyo yapımcısı Birol Giray ya da nam-ı diğer BeeGee. Üstelik ilişkileri çok yeni de değil, yaklaşık iki aydır flört ediyorlarmış. Yani Didem Hanım neredeyse önceki ilişkisini bitirip hemen yenisine başlamış! Didem Hanım'ın, 12 yıl süren mutlu bir evliliğin ardından aşk hayatında bu kadar hızlı olacağını, ne yakın çevresi tahmin ederdi ne de ben…







BABASINI TOPRAĞA VERDİ

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih ve eşi Roksi Hanım yasta. Tanıyan herkesin çok sevdiği bir isim olan Roksi Hanım'ın babası David Nahmiyas, yaklaşık iki yıldır savaştığı kanser illetine maalesef yenik düştü. Önceki gün vefat eden David Bey, dün Ulus Sefarad Musevi Mezarlığı'nın içindeki sinagogda düzenlenen törenin ardından ebediyete uğurlandı. Ağustos 2001'de babası Üzeyir Garih'i kaybeden İzzet Bey'in, çok sevdiği kayınpederi David Bey'in kaybına da çok üzüldüğünü duydum. Allah'tan David Bey'e rahmet, sevenlerine de sabır dilerim.







NEW YORK'TAN REKLAM YAPTI

Hint Okyanusu'nda popüler bir adada ya da Avrupa'nın ünlü bir şehrinde vuslata ermek isteyen ve Maldivler'den düğün mekanı keşfine başlayan Hadise ile nişanlısı geçen hafta da Milano'da yer baktı. Ünlü çift, Milano'dan New York'a geçti ancak düğün yeri bakmak için değil, iş için... New York'un ünlü bir pastanesini İstanbul'a getirmeye hazırlanan Mehmet Dinçerler, son görüşmeler için giderken nişanlısını da götürdü. Bu arada ünlü popçu, nişanlısının İstanbul'a getireceği markanın reklamını yapmaya başladı. Pastanenin Manhattan'daki şubesinin önünde çektirdiği fotoğrafını Instagram'da paylaştı.