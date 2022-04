Farah Zeynep Abdullah'ın ortak yapımcısı ve başrolü olduğu 'Bergen'i bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyon kişi izledi ve film 155 milyon liranın üzerinde hasılat yaptı. Abdullah, bu başarısına rağmen galadan bu yana eleştiri oklarını da üzerine çekti. Nuri Alço'dan Selçuk Ural'a, Mahsun Kırmızıgül'den sosyal medyadaki takipçilerine kadar birçok kişiden eleştiri aldı. Bu işlerde övgü kadar eleştiri de normaldir ancak Abdullah, her eleştiriye laf yetiştirmeye çalışıyor.







Kıyafeti eleştiriliyor cevap veriyor, kazandığı para konuşuluyor cevap veriyor, vergi iddiaları ortaya atılıyor cevap veriyor. Yetmezmiş gibi bir de Instagram'dan toplu cevap verdi. Bu kez bütün eleştirileri ve iddiaları alt alta sıralamış ve "Hayal ettik, filmimizi yaptık, iyi ki yaptık. Yapılan kalıyor, gerisi boş" yazmış. Eleştirilere en güzel cevap başarıdır ancak bunun farkında değil! Filmini milyonlarca kişi izlemiş, milyonlarca da para kazanmışsın, bunun keyfini çıkarsana! Demek ki, başarıyı kaldıramıyor, bence böyle yapmakla başarısını gölgeliyor, yazık!!!



İKİ KIRIKLA HASTANEDE YATIYOR

Tanıyan herkesin çok sevdiği başarılı iş kadını Gülden Büyükuçak'a sanırım nazar değmiş! Gülden Hanım, Etiler'de düz yolda yürürken düşmüş ve hem leğen kemiğini hem de sağ omzunu kırmış. Nişantaşı'nda özel bir hastaneye kaldırılan Gülden Hanım, apar topar ameliyata alınmış.







Yaklaşık bir haftadır hastanede tedavisi devam eden Gülden Hanım'ın iyileşmesinin birkaç ay süreceğini öğrendim. Düz yolda düşüp de bu kadar ciddi kırıkların oluşması nazarla değil de neyle açıklanır ki! Gülden Hanım'a acil şifalar diliyorum.



SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN TOPLANDILAR!

Geçen yıl 'Sağlıklı Yaşam' vizyonu ile Etiler'de bir merkez açan İlkem Öztürk, 'Sağlıklı Yaşam Buluşması' adı altında işinin ehli isimlerle meraklılarını buluşturmaya devam ediyor. Fonksiyonel tıp ve beslenme uzmanı İlker Çağlayan, son etkinliğin konuşmacısıydı.







Aralarında Ruken Mızraklı, Zuhal Pirinççioğlu, Pınar Hotiç'in de olduğu ünlü konuklar, Çağlayan'ın, fonksiyonel tıp ışığında sağlıklı beslenme konusundaki söyleşisini can kulağıyla dinledi. Çağlayan'ın önerilerini de not eden ünlü konuklar, bakalım bu söyleşinin faydalarını görecek mi!