Efsane teknik direktör Mustafa Denizli'nin büyük kızı Selin Denizli Burnaz ve başarılı iç mimar eşi Abdullah Burnaz ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var! 27 Ekim 2010'da Roma Türk Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturan çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Evet, yanlış okumadınız... Benim de mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum ve herkesin imrendiği çiftin arasına ne girdi bilmiyorum ama yakınlarından öğrendiğime göre durum oldukça ciddiymiş. Hatta Abdullah Bey, İzmir'deki evlerinden ayrılıp İstanbul'da yaşamaya başlamış.







Biliyorsunuz Burnaz çifti, eylül ayında radikal bir karar alıp çocuklarıyla Selin Hanım'ın memleketi İzmir'e yerleşmişti. Bu arada ayrılmalarına rağmen boşanma için henüz bir girişimde bulunmamışlar. İnşallah sorunlarını hallederler de oğulları Mustafa Cem ve Kerem Ege'nin yüzü suyu hürmetine evliliklerini kurtarırlar.







MİLANO'DA RENKLİ PARTİ

Londra'da arkadaşı Goran Svilar ile ortak bir şirket kurup önemli kişiler için lüks seyahatler tasarlayan ve prestijli etkinlikler gerçekleştiren Türk girişimci Ali Şamlı, İngiltere'de adından sıkça söz ettiriyor. Ali Şamlı ile ortağı şimdi de Milano'da verdikleri davetle İtalya'nın gündeminde. Ortaklar, Goran Svilar'ın 50. doğum gününü Milano'da, iki gün süren, iki özel davet ile kutladı. Dünyaca ünlü İtalyan modacılar Domenico Dolce ve Stefano Gabanna'nın mekanlarında yapılan ve çok özel konukların katıldığı partiler, İtalyan basınında büyük ses getirdi. Domenico Dolce, iki partide Ali Şamlı ile Goran Svilar'ı yalnız bırakmadı.







TURİZMİN YILDIZLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 20 yıllık dostu Bilge Kuru ile birlikte iç turizmde farkındalık yaratmak için harika bir projeyi hayata geçirmişti. Ersoy ve Kuru'nun yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi kapsamında, turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları ödüllendirmek amacıyla Yıldız Ödülleri Gecesi düzenledi. Sunuculuğunu Serkan Çağrı ile Ebru Akel'in yaptığı geceye; siyaset, iş ve sanat dünyasından seçkin konuklar katıldı. Tüm gelirin turizm bölümünde okuyan ihtiyaç sahibi gençlere aktarıldığı törende, yıldızlar sahiplerini buldu. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık.







GİYİNME İŞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR

Kurucu ortağı olduğu takı markasıyla hemcinslerinin şıklığına şıklık katan Aylin Tahincioğlu, kesinlikle bu giyinme işini en iyi bilenlerden… Aylin Hanım geçen hafta katıldığı bir davette baştan ayağa grilere bürünmüştü. Taşıması kolay renklerden biri olmamasına rağmen Aylin Hanım her detaydaki ton uyumunu yakalamış. Gri ekose ceketinin asimetrik modeli, çok farklı ve şık. Aynı zamanda aksesuar seçimleri de çok başarılı olmuş. Özellikle dünyaca ünlü ikonik bir Fransız markasına ait olan elindeki çanta, stilinin yıldızlarından…







EKOSEYİ UNUTUN

2022 ilkbahar/yaz sezonu renk ve desen konusunda çok zengin olsa da maalesef bazı desenler kış mevsimi ile birlikte geride kalmalı. Ekose de bunlardan biri. Bu sezon ekoseli parçaları neredeyse hiçbir koleksiyonda görmeyeceğiz. Daha çok çiçeklere ve çizgilere kaymanızı tavsiye ederim.







Pandemi nedeniyle iki yıldır aramıza mecburen sosyal mesafe koymuştuk. Spor salonları da pandemiden nasibini almış uzun süre kapalı kalmıştı. 2022'nin trendlerinden biri de sosyal fitness… Artık grup halinde açık havada dostlarla birlikte antrenmana başlama zamanı…







Triko takımlar, yazlık hallerine bürünüyor. Bu sezon bol bol renkli, desenli ve modern kesimlere sahip triko takımlar göreceğiz. Özellikle etek-bluz ve şort-bluz takımlar sezonun popüler ikililerinden.







KIZMAYALIM HIZLICA YAZMIŞ!

İngilizce bildiğini göstermek isteyenler, konuşurken aralara hep İngilizce kelimeler sokuştururdu. Bunlara alışmıştık ama sosyal medya ile bu durum yazılara da sirayet etti. Bir paylaşımında, sahanda yumurtaya, 'sunny side up' diyen manken Şevval Şahin, önceki gün de 'ekler'i, 'eclair' diye yazdı. Tabii anında eleştiri oklarının hedefi oldu. Şahin, "Tüm problemimiz 'ekler'i, 'eclair' diye yazmam mı, hızlıca öyle yazdım" diye kendini savundu. Kendisine konunun bundan çok daha derin olduğunu anlatmayı isterdim ama 'hızlıca' yazmış; şimdi bir şey demeyelim!!!