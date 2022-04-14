Aralarındaki yaş farkı halen gündeme getirilen, bu yüzden en başından beri evliliklerinin uzun soluklu olmayacağı söylenen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, önceki gün 14'üncü yıl dönümlerini kutladı.







2006'da flört etmeye başladıklarını ve Nisan 2008'de evleneceklerini ilk benden öğrendiğiniz ünlü çift, 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alarak mutluluklarını perçinlemişti. Kendinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile evlenmesinden dolayı halen zaman zaman eleştirilen Pınar Altuğ'un bu ilişkiye nasıl başladığını düşününce "Büyük lokma ye ama büyük konuşma" demekten kendimi alamıyorum.







Çünkü Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile flört etmeye başlayınca arkadaşları uyarmış, o da "Evlenecek halim yok ya, iki gün gönül eğlendirip ayrılırım" demiş. Bakın şimdi evlilikleri 14. yılını dolduran, boylarınca kızları olan mutlu bir aile var karşımızda. Umarım mutlulukları hiç bozulmaz ve ömür boyu devam eder…



MODAYA UYDU KÜREĞE BAŞLADI

Pandemi yasakları döneminde kürek mahkumları artmış, ünlü ünsüz birçok isim Boğaz'da ve Haliç'te kürek çekmeye başlamıştı! Gönüllü kürek mahkumlarına ünlü iç mimar Alara Koçibey de katıldı.







Boğaz'da bir eğitmen eşliğinde kürek çekmeye başlayan Alara Hanım, kürek sporunu o kadar çok sevmiş ki, yakın çevresine ısrarla tavsiye ediyormuş. Hatta birkaç arkadaşını ikna etmiş, yakında onlar da küreklere asılmaya başlayacakmış. Her yaşta yapılabilen ve çok faydalı olan kürek sporunun moda olması çok sevindirici, umarım hiç demode olmaz.



ZÜRAFA RESİMLERİ HEYECANLANDIRDI

İş insanı Ferhat Zamanpur ile sanatçı ve iç mimar Eda Akkır, Ağustos 2020'de evlenmiş, pandemi nedeniyle 13 ay sonra da düğün daveti vermişti. Eda Zamanpur, önceki gün bebek odasının duvarına zürafa resimleri yaptığı bir görüntüyü paylaşınca herkes heyecanlandı.







Herkes, Zamanpur çiftinin mutlu evliliklerini artık bir bebekle süslemeye hazırlandıklarını sandı! Meğer herkes boşuna heyecanlanmış! Eda Hanım, anne adayı yakın bir arkadaşının ricasını kırmayıp, doğacak bebeğinin odasına zürafa resimleri yapmış.