İlişkilerini tüm Türkiye'nin benden öğrendiği Derin Mermerci ile Murat Aslan çifti, önceki gün bir etkinlikteydi. Sanata sevdalı aşıklar, Sıraevler'deki sergileri gezip sanatçılarla sohbet etti. Bu sırada Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ile birlikte sergi salonunda çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı görünce çok şaşırdım! Çünkü Ekim 2019'dan bu yana flört etmelerine rağmen yan yana hiç fotoğraf vermemişlerdi.







Hatta tatilde bile birlikte fotoğrafları çekilmesin diye köşe bucak kaçıyorlardı. Şimdi ne oldu da Derin Mermerci sevgilisiyle birlikte poz verip, bir de bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak tanıdık tanımadık herkese gösterdi! Geçtiğimiz aylarda, başlarından birer evlilik geçtiği için evlenmeyi düşünmediklerini söylemelerine rağmen yakın çevrelerinden, "Sürpriz yapabilirler" diye duyum almıştım. Şimdi bu fotoğraf neyin işareti acaba? Yakında öğreniriz.



RÜŞTÜ GOL YEMEMİŞ FENERBAHÇELİ OLMUŞ!

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın önceki gün oynanan maçında gülen taraf Fenerbahçe oldu. Maç öncesi, "2-1 Fenerbahçe kazanır" tahmininde bulunan Işıl Reçber'in doğuştan değil 'sonradan Fenerli' olduğunu öğrendim! Yıllarca Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Rüştü Reçber, doğuştan Galatasaraylı olan Işıl Hanım'ı bir iddia sonucu Fenerbahçeli yapmış.







Nişanlı oldukları 1996 yılında bir derbi öncesinde Işıl Hanım Rüştü'ye, eğer Fenerbahçe yener ve kendisi de hiç gol yemezse Fenerli olacağına söz vermiş. Fenerbahçe maçı 4-0 kazanınca, Işıl Reçber de sözünü tutmuş ve o gün bugündür Fenerbahçeliymiş.



KIZININ MEZUNİYET SERGİSİNİ GEZDİ

Elif Dürüst'ün, eski eşi Mehmet Germiyanlıgil'den olan kızı Yasemin, 2018'de New York Üniversitesi'ne (NYU) kabul edilmişti. NYU'da sanat öğrenimi gören Yasemin, geçen hafta mezun oldu.







Mezun öğrenciler, New York'ta bir sergi düzenledi. Elif Dürüst, hem kızının mezuniyet sevincine ortak olmak hem de mezuniyet sergisini gezmek için New York'a gitti. Sergiden bir fotoğraf paylaşan Elif Hanım altına da "Seninle gurur duyuyorum canım kızım" yazdı. Doğduğu günü dün gibi hatırladığım, Yasemin Germiyanlıgil'i ben de tebrik ediyorum; yolu açık olsun.



GELİRİN TAMAMI BAĞIŞLANACAK

İnci Aksoy'un kurucusu olduğu EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı) anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Zeynep Öztürk, etkinlik kapsamında Anadolu'da yetişen 14 farklı çiçeğin tablolarından oluşan 'Bakarken II' adlı sergisini ve ikinci şiir kitabının tanıtımını yaptı.







Eserlerin satışından elde edilecek gelirin tamamı, SMA'lı çocukların tedavisi için 'Elim Sende Platformu' ile EKAV'ın sanat dalında eğitim gören bursiyerlerine aktarılacak. Sergiyi 7 Mayıs'a kadar gezebilirsiniz; bilginize…