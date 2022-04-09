İbrahim Kutluay'ın uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile ilişkisine akıl sır erdiremiyorum! Flört ettikleri beş yıl boyunca kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu aşıklar, son olarak mayısta ilişkilerine noktayı koymuştu. Ayrılığın ardından sabah yürüyüşü yaparken Sevgiler Günü'nde bir otele girerken görüldüler. Ama buna rağmen ikisi de "Aramızda aşk yok dostluk var" dedi.







Bu dönemde adı, oyuncu Gülcan Arslan ile anılan İbrahim Kutlay, önceki akşam yine Edwina Sponza ile birlikteydi. Üstelik birlikte bir ev davetine katıldılar. Ressam Elif Karadayı'nın evinde verdiği yemeğe baş başa giden Kutluay ile Sponza, şimdi ne diyecek acaba çok merak ediyorum. Bu saatten sonra "Aşk yok, dostluk var" demelerine kimse inanmaz. En azından ben inanmam. Benim asıl merak ettiğim ise, tekrar birlikte olduklarını niye gizlemeye çalıştıkları!!!



HEM GÜLDÜLER HEM AĞLADILAR

Demet Akbağ'ı 15 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüren 'Aydınlıkevler' adlı oyun önceki akşam ünlü isimleri bir araya getirdi. Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu olan Aydınlıkevler'in, dün akşam Maslak'taki galasına ünlüler akın etti. Leyla Alaton'dan Esra Erol'a, Dilek Hanif'ten Doğa Rutkay'a kadar cemiyet ve sanat hayatından birçok isim oradaydı.







Ünlüler, 70'lı yılların Ankara'sında yaşanan yokluktan teröre birçok konunun işlendiği oyunu izlerken bazen kahkahalarla güldüler, bazen de gözyaşlarına hakim olamadılar. Oyun bittiğinde ise dakikalarca alkışladılar.



AKM'DE ÖZEL KONSER

Başarılı genç müzisyenlerin iyi bir eğitim alması için kurulan ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat, yine çok güzel bir etkinlik hazırlığında. Vakıf, 23 Mayıs'ta AKM'de uluslararası başarılara sahip, dünya sahnelerinde ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne alacağı dev bir konser gerçekleştirecek.







Günümüzün en önemli 30 genç klasik müzisyeninden biri olarak gösterilen çello sanatçısı Jamal Aliyev, konserde solist olarak sahneye çıkacak. Ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği konserin geliriyle genç müzisyenlerin eğitimine katkı sağlanacak. Bu konser kaçmaz…



SEZONUN GÖZDESİ

Bu sezon denim yine modanın yıldızlarından olacak. Full denim kombinler göreceğimiz gibi aralarında popüler olacak tek bir parça da var; denim büstiyer.







Bu büstiyerler, hem tek başına hem de ceket ve gömlek kombinleriyle bu sezon çok giyilecek, benden söylemesi…



Düşük belli, ultra mini etekler, bu sezonun kesinlikle en hit parçası. Tasarlayan marka adeta mini etek trendini bir üst seviyeye taşıyor.







Düşük belden ekstra minilere, bu ilkbahar/ yaz oldukça feminen geçecek gibi gözüküyor.



Kargo pantolonlar da şıklık yarışına dahil oluyor.







Gündüz ya da gece fark etmez, kargo pantolon ile oluşturulmuş her stil bu sezon bir adım önde olacak gibi. Gardırobunuza bir adet kargo pantolon eklemeyi unutmayın…



YİNE 'PES' DEDİRTTİ

'Olayların kadını' Şeyma Subaşı, yine 'pes' dedirtti! Bir haftadır, Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa ile Miami'de olan Subaşı, onu basketbol maçına götürmüş.







Maçtan paylaştığı fotoğrafta, daha 8 yaşında olan Melisa'nın protez tırnakları neredeyse gözümü çıkarıyordu! Subaşı bir de fotoğrafın altına, "Miami doğumlu Melisa, Miami Heat'i destekliyor ve tırnaklara deli oluyor" diye yazmasın mı! Vallahi pes! Bu yaşta bir çocuğu böyle süslemesine ve bir de bunu herkesin gözünün içine sokmasına diyecek bir söz bulamıyorum. Bu arada okulların bahar tatili pazartesi günü başlayacak, ya Melisa'nın okulu erken tatile girdi ya da okulu asıyor. Hem de annesiyle birlikte…



BLAZER HAVASINI SÖNDÜRMÜŞ!

Kendi giyim markası da olan Hande Yontunç, stil konusunda cesur ve renkli isimlerden biri. Farklı kombinler yapmayı seviyor ve genelde de başarılı oluyor.







Ancak bu kombini maalesef o kadar başarılı değil! Mavi asimetrik, tüvit etek bluz takımı ile kırmızı babetlerinin birbiriyle uyumu harika olmuşken omzuna attığı o siyah blazer tüm havasını almış götürmüş. Hande Hanım, bu kadar maskülen ve ciddi bir blazer yerine farklı bir ceket tercih etmeliydi. Bu yüzden maalesef bu kez olmamış!!!