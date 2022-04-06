Önceki yıl tiyatro oyunculuğunu bıraksa da, oyun yazmaya, yönetmeye ve öğrenci yetiştirmeye devam eden Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi Haldun Dormen'in dün doğum günüydü. Usta 94 yaşını doldurdu. Öğrencileri, ustalarına Beyoğlu'nda bir mekanda sürpriz bir parti düzenledi.







Dormen, mekana girdiğinde onlarca öğrencisini, kendisini alkışlarken görünce çok şaşırdı ancak ilerleyen dakikalarda şaşırtma sırası ona geldi! Mekanda dünyanın en ünlü twist şarkısı Lets Twist Again çalmaya başlayınca 94 yaşındaki büyük usta ayağa kalkıp twist yapmaya başladı.







Elinde bastonu olmasına rağmen, bu çok hareketli ve enerji gerektiren dansı o kadar güzel yaptı ki öğrencileri gözlerine inanamadı. Dormen'in bu enerjisi umarım hiç azalmaz, nice öğrenciler yetiştirir ve dans ederek nice yaşlarını kutlar.



MOLA BİTTİ TATİLE DEVAM

23 yıllık eşi Rober Baler'den boşandıktan sonra 'hayatı tatil kıvamında yaşamaya' karar veren ve dünyanın dört bir yanına seyahatlere başlayan Etel Baler, bir süredir İstanbul'daydı. Öğrendim ki Etel Hanım'ın tatil arası molası sona ermiş! Yaklaşık 1.5 aydır tatil yapmadan İstanbul'da kalan Etel Hanım, "Bu kadar mola yeter" deyip New York'a tatile gitmiş.







Etel Hanım ile konuştum; "Bir süre buradayım, sonra mayıs ortasında da Ege'den denize açılacağım" dedi. Etel Hanım, bu yaz teknesiyle Ege sahillerimizin yanı sıra Yunan adaları ve Adriyatik kıyılarını turlamayı planlıyormuş.



ANLAMLI İŞ BİRLİĞİ

Geçen yıl dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid ile koleksiyon hazırlayan ülkemizin önde gelen porselen markası, bu kez bir sanatçı ile iş birliğine gitti. Marka, ünlü ressam İsmail Acar ile 'Mavi Yalnızlık' adıyla bir fincan serisi hazırladı.







Bu iş birliğinin beni ilgilendiren tarafı, sosyal sorumluluk misyonunun olması. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde satışa sunulan fincanların, bir yıl boyunca satışından elde edilecek gelirin bir kısmı TODEV'e (Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı) bağışlanacak. Otistik çocuklara ve ailelerine destek sağlayacak bu projede emeği geçen herkesin yüreğine sağlık.