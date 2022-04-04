Ünlü iş insanı Neşet Yalçın, 23 Nisan'da 50 yaşına girecek. Neşet Bey'in ömrünün yarısı kadar aynı yastığa baş koyduğu eşi Şirin Yalçın'ın, bu özel yaşını unutulmaz kılmak için dillere destan bir doğum günü partisi hazırladığını duydum. Şirin Hanım, eşine sürpriz olması için bu özel kutlamanın detaylarını sır gibi saklıyor ama ben az da olsa bilgi edinebildim.







22 Nisan Cuma günü başlayıp 24 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek kutlama, Yalçın çiftinin de evinin olduğu, dünya jet-set'inin gözde tatil adresi Cannes'da olacak. Başta baldızı Elif Dürüst olmak üzere, AylinÖzcan Tahincioğlu, Moris Kohen, Esra Dinçkök, İzzet Karako gibi 40 yakın dostu Neşet Bey'i bu özel kutlamada yalnız bırakmayacak.







İstanbul sosyetesinin seçkin isimlerini Cannes'da buluşturacak olan kutlama için Şirin Hanım'ın birçok sürpriz hazırladığı da kulağıma geldi. Anlaşılan Neşet Yalçın, hiç unutamayacağı bir doğum günü yaşayacak.



KIZ GELİYOR

14 Şubat'ta Miami'de evlenme teklifi alan, 25 Şubat'ta İstanbul'da nişanlanan Dila Tarkan, geçen hafta muradına ermiş; iki yıllık aşkı Dağhan Doğruer ile Atina'da evlenmişti. Yeni evliler, yakın arkadaşları İpek Alp ile Zeki Sever'in nişan daveti nedeniyle balayına çıkamamıştı.







Arkadaşlarının bu mutlu günlerine ortak olan çift, tarihi sarnıçtaki nişan davetinden havalimanına gitti. Balayı rotaları ise Maldivler oldu. Bu arada Maldivler'de eşi ile deniz ve güneşin tadını çıkarmaya başlayan yeni gelinin kız annesi olacağını duydum. Umarım Dila Hanım da, kızı da sağlıkla kurtulur.



İSTANBUL SOSYETESI KAHVEDE BULUŞTU

İstanbul sosyetesinin ünlü isimleri, geçtiğimiz gün Maslak'taki bir etkinlik mekanına kahve içmeye gitti! Dünyaca ünlü bir Alman markası, yeni nesil kahve makinesini tanıtmak için İstanbul sosyetesine bir davet verdi.







Markanın Türkiye CEO'su Gökhan Sığın'ın ev sahipliği yaptığı davete, sosyete büyük ilgi gösterdi. Ünlü konuklar, önce bir güzel kahvelerini yudumladılar sonra da uzmanlardan hem kahve hakkında detaylı bilgi aldılar hem de iyi kahve yapmanın inceliklerini öğrendiler.







Kahve eşliğinde koyu bir sohbete dalan konuklar, keyifli birkaç saat geçirdiler.