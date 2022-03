Daha düne kadar şüpheyle bakılan NFT, yani dijital varlık işi aldı başını gidiyor. Türk girişimcilerimiz ve sanatçılarımız da yavaş yavaş NFT işine girmeye başladı. En son iki Türk girişimcinin daha NFT işine el attığını öğrendim. Sözünü ettiğim girişimciler tanıdık isimler. Biri Miami'de yaşayan ve 2018'de ünlü oyuncu Ceyda Ateş ile evlenen Buğra Toplusoy. Diğeri de bir ara Ayşe Kucuroğlu ile birlikte bir moda markası yaratan Deren Karaca.







Ortak NFT şirketi kuran Buğra Toplusoy ile Deren Karaca, hızlı bir başlangıç yapmış. Üretiminden pazarlamasına kadar NFT'nin her alanında hizmet verecekleri şirketlerini tanıtmak için New York Times Square'deki dev bilboard'a reklam vermişler. Ayrıca dünyaca ünlü influencer'lar da sosyal medyada reklamlarını yapıyormuş. Londra-Miamiİstanbul üçgeninde hizmet veren ortaklar, kendilerine ait NFT koleksiyonu da çıkarmışlar.



AİLECE KUTLADILAR

12 yılın ardından ekim ayında tek celsede boşanıp hepimizi şoke eden Didem Sarı ile İzzet Antebi, medeni olarak görüşmeyi sürdürebilen ender ex çiftlerden. Boşanan çoğu çift birbirinin gözünü oymaya çalışırken onlar, çocukları için tüm özel günlerde birlikte olmaya özen gösteriyor.







Ara tatillerde çocuklarıyla tatil yapan, yılbaşı akşamı çocuklarıyla birlikte yemek yiyen ex karı-koca, bu kez de oğulları Moris'in doğum günü için bir aradaydı. Moris'in 7. yaşını ailece kutladılar. Babası gibi fanatik bir Galatasaray taraftarı olan Moris, Galatasaray logolu doğum günü pastasını anne- babası ve ablası Mila ile birlikte üfledi.



AKARETLER'DE PATRONDAN SERGİ

Serdar Bilgili'nin patronu olduğu holdingin sanat etkinliği dün başladı. Etkinlikte Serdar Bilgili'nin de eserleri sergileniyor. Biliyorsunuz Serdar Bilgili, aynı zamanda çok başarılı bir fotoğraf sanatçısıdır. Bilgili, bir dergi için ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun fotoğraflarını çekmiş.







Yin ve Yang'dan ilham alınan çekimde Serdar Bey, Elçin Sangu'nun 'Yin' halini fotoğraflamış. İşte bu fotoğraflar, Akaretler'de sergilenen eserler arasında yer alıyor. Etkinlik 10 Nisan'a kadar devam edecek, Bilgili'nin fotoğraflarını merak ediyorsanız aklınızda olsun.



AYAKTA ALKIŞLANDI

İstanbul'un elitleri için pandemi bitti! Sanki Kovid-19 illeti nedeniyle aylarca evlerinde hapis kaldıkları günlerin acısını çıkarmak istercesine, her gün en az birkaç kapı aşındırıyorlar. İstanbul'un her yanını saran moda ve sanat etkinliklerinin birinden çıkıp diğerine koşuyorlar. Ünlü modacı







Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi de, önceki gün sosyalleştikleri 3-4 adresten biriydi. Aralarında Defne Samyeli, Rachel Araz, Aslı Ekşioğlu'nun da olduğu konuklar; özel hazırlanan döner podyumda, 40 mankenin tanıttığı, 48 parçalık koleksiyonu çok beğendi. Raşit Bağzıbağlı, defile sonunda ayakta alkışlandı.