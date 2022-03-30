Merakla beklenen Oscar töreni, pazar gecesi Los Angeles'ta gerçekleşti. Törende belki yönetmen veya oyuncumuz yoktu ama tasarımcılarımız oradaydı. Son yıllarda Hollywood starlarını giydirip süsleyen Türk modacı ve mücevher tasarımcıları, sonunda Oscar'ı da kazandı!







Oscar töreninde, Avustralyalı aktris, yazar, komedyen ve yapımcı Rebel Wilson, Türk mücevher tasarımcısı Ece Şirin imzalı iki mücevherle göz kamaştırırken, Amerika'nın en ünlü televizyon sunucularından olan Catt Sadler de, Nedret Taciroğlu'nun bir tasarımıyla kırmızı halıda şıklık yarışına katıldı.







Oscar töreninde, kıyafet ve mücevherler, daha çok Fransız ve İtalyan moda devlerinin hakimiyetindedir. Bütün yıldızları onlar giydirir ve süsler. Buna rağmen hem bir Türk mücevher markasının hem de bir Türk haute couture markasının Oscar'da boy göstermesi bence çok değerli.







Dünyanın gözü kulağının üzerinde olduğu Oscar törenine Türk modasını taşıyan Ece Şirin ile Nedret Taciroğlu'na kocaman bir alkış.



40 UÇURMA DAVETİ VERDİLER

Kaya Sabancı'nın Aynur Özderici'den olan kızı Gizem Sabancı ile Ankaralı iş insanı Yılmaz Helvacıoğlu'nun oğlu Koray Helvacıoğlu, Eylül 2020'de vuslata ermişti. Anne-baba olmak için pandeminin geçmesini beklemeyen çift, 20 Şubat'ta da oğullarını kucaklarına almıştı.







Mutlu evliliklerini, dedelerinin ismini verdikleri oğulları Yılmaz Kaya ile perçinleyen çift, önceki gün bir restoranda bebeklerinin 40'ını uçurdu. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı öğle yemeği davetinde Helvacıoğlu çifti, anneanne Gizem Sabancı ve babaanne Türkay Helvacıoğlu ile birlikte misafirlerini kapıda karşıladı.



SÜRPRİZ BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Ünlü modacı Tuba Ergin ile meslektaşı Selma Çilek'in, hiç hesaplarında yokken hamile kaldıklarını ilk bu köşede okumuştunuz. Sürpriz hamileliklerden ilk müjdeli haber Tuba Ergin'den geldi. Biri 16,5, diğeri 10 yaşında iki kızı olan Tuba Hanım, önceki gün oğlunu dünyaya getirdi.







Kızları gibi oğlunu da Amerika'da doğuran Tuba Hanım, sömestirden beri Los Angeles'ta doğumu bekliyordu. Bir hafta önce de eşi Cem Bey yanına gitmişti. Tuba Hanım ve Cem Bey, oğullarına Can adını verdi. Can'larını sağlıkla büyütürler inşallah.