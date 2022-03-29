Son günlerde iş hayatında yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Mehmet Dinçerler, sevgilisi Hadise'yi önceki hafta ailesinden istemişti. Cumartesi akşamı İstanbul'da bir konser veren Hadise, konser sırasında sır gibi sakladığı nişanından görüntüleri paylaşıp hayranlarının merakını giderdi! Nişandan görüntülerin dışarı sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi bile imzalatan Hadise'nin niye böyle yaptığı da anlaşılmış oldu!









Bu arada Hadise'nin nişanı sırasında çok ilginç bir olay yaşandığını öğrendim! Hadise'yi istemeye gidenler arasında, Mehmet Dinçerler'in yakın dostları Ömer-Revna Sarıgül çifti de varmış. Karnı burnunda kız istemeye giden Revna Hanım, isteme sırasında sancılanmış ve Ömer Bey eşini apar topar hastaneye yetiştirmiş. Revna Hanım birkaç saat sonra doğum yapmış. Çift, bebeklerine Ömer Bey'in babası Mustafa Bey'in adını vermiş. Yani gizli tutulan o gecede çifte mutluluk yaşanmış.



SIRAEVLER'DE SANAT BULUŞMASI

Şu sıralar İstanbul'un her yerinde sanat var! Bir galeriden diğerine koşan sanat tutkunları, yarın da çağdaş sanatın merakla beklenen etkinliği için Akaretler'de 6. edisyon için buluşacak.







Akaretler Sıraevler'de gerçekleşecek ve 10 Nisan'a kadar devam edecek etkinlikte, sanatseverlere farklı disiplinlerden pek çok eser sunulacak. Serdar Bilgili'nin ablası, Şerife Bilgili Ercantürk de, 'Bağmana' adını verdiği 4. kişisel sergisiyle etkinlikte yer alacak.



KAZA BARIŞTIRDI

Ağustos 2020'de flört etmeye başlayan Petek Ertüre ile Serdar Oal'dan nikah davetiyesi beklerken, bu ayın başında ayrılık haberi gelmişti. Daha önce de bir kez ayrılıp, ayına barışan aşıkların önceki gün birlikte fotoğraflarını görünce yine barış çubuklarını tüttürdüklerini sandım.







Fakat tam da öyle değilmiş! Serdar Bey bir kaza sonucu aşil tendonunu koparınca, yardımına ilk koşan Petek Hanım olmuş. Yakınlarına "Serdar'ı o halde bırakamazdım" dediğini duyduğum Petek Hanım, ilişkisiyle ilgili ise "Şu an belli bir şey yok" diyormuş. Oal'ı kıskançlıkları yüzünden terk eden Ertüre, bakalım yine affedecek mi?



RÖTARLI DÜĞÜNE ROMANTİK DAVETİYE

Hacı-Nazlı Sabancı çifti, Nazlı Hanım'ın annesi Güneş Dimili'nin eşi Kaan Dimili'nin vefatı üzerine 3 Eylül'deki düğünlerini iptal etmişti. 9 Ekim'de Hacı Bey'in ailesi Ömer-Arzu Sabancı'nın Kanlıca'daki yalısında minik bir törenle evlenen çift, hayallerindeki saray düğününü, yaklaşık bir yıl rötarla yapacak.







Sabancı çifti 25 Haziran'da yapacakları düğünün davetiyelerini göndermeye başladı bile. Hem de ne davetiye! Çift, sıradan bir davetiye yerine, çiçeklerin açtığı, kuşların uçtuğu, fonda romantik bir müziğin bulunduğu ve sonunda da düğünün adresi ve mekanın yer aldığı bir video çektirip 650 davetlisine gönderdi. Şimdi sosyete, dört gözle bu düğünü bekliyor.