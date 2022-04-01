Biliyorsunuz, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir yıllık çalkantılı ilişkisi biten ve Miami'den ayrılıp Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın adı, haftasına yeni bir aşk dedikodusuna karışmıştı.







Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı'nın, geçen hafta sonu Atina'da yapılan Dila Tarkan'ın düğününde Şeyma Şubaşı'nı yakın takibe aldığı konuşulmuştu.







Hatta, Subaşı'nın selfie'lerinin arkasında görülen Sabancı, sosyal medyada dile düşmüş, kendisine 'Arizona kertenkelesi' ismi takılmıştı. Öğrendim ki, 'Arizona kertenkelesi' avının peşini bırakmamış!







HENÜZ 'EVET' DEMEDİ

Sabancı ile Subaşı, önceki gün genç sosyetiklerden İpek Alp ile Zeki Sever'in İstanbul'daki nişanında yine bir araya geldi. Üstelik Atina'dakinin aksine peş peşe değil yan yanalarmış. Görenlerin söylediğine göre de muhabbeti ilerletmişler. Fakat arkadaşlıktan öteye geçemediklerini öğrendim. Subaşı gördüğü ilgiden çok mutluymuş ama henüz Sabancı'ya "Evet" dememiş. Bakalım bu işin sonu nereye varacak, ben de takipteyim!!!



EX GELİN NİŞANLANDI

Orhan Gencebay'ın ekim 1998'de evlendirdiği, Azize Gencebay'dan olan oğlu Altan Gencebay ile Eda Edgü, üç yıl önce boşanmıştı. Öğrendim ki; üç yıldır bekar gezen Eda Edgü'nün yine başı bağlanmış!







Eda Hanım'ın gönlünü kaptırdığı yeni beyaz atlı prens ise, başarılı bir doktor olduğunu öğrendiğim Gökhan Ertuğrul. Bir süredir flört eden aşıklar, önceki hafta nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atmışlar. Geçenlerde nişanlı olarak ilk kez bir davete katılan ve tebrikleri kabul eden çiftin mutluluğu görülmeye değerdi doğrusu.



MODAYLA SANATI BULUŞTURDULAR

Bünyesindeki markalar için ünlü isimlerle işbirlikleri yapan Yalçın Ayaydın, bu kez moda ile sanatı buluşturan bir işbirliğine imza attı.







Grup için ünlü modacı Ece Ege'nin yarattığı kadın giyim markası ile bir sanat platformunun kurucusu Melisa Tapan bir araya geldi. Ece Ege'nin çağdaş çizgisi, sanatla buluşarak el işçiliği ile sınırlı sayıda üretilen bir 'couture' koleksiyonuna dönüştü.







Bu işbirliğinin kutlaması, Melisa Tapan'ın da evi ve iş yeri olan Yeniköy'deki mekanında gerçekleşti. Davet, sosyetenin ünlü isimlerini bir araya getirdi.



MÜJDELİ HABER BEKLİYORLAR!

Kovid-19 vaka sayıları düşmeye başladı diye sevinirken, maalesef çok üzücü bir haber aldım. Sanata ve sosyal sorumluluk projelerine verdikleri katkılarla tanınan Hakan- Gökhan Çarmıklı kardeşlerin babası Orhan Çarmıklı da maalesef Kovid-19'a yakalanmış.







Hatta Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede yatan Orhan Bey, 35 gün önce entübe edilmiş. Kovid-19'a yakalanıp; anneleri Türkiz Hanım ve babaları Orhan Bey'e bulaştırırlar korkusuyla davetlere bile katılmayan kardeşler, hastane kapısında doktorlardan gelecek müjdeli haberi bekliyormuş. Umarım tez zamanda o müjdeyi alırlar.