Bir dönem Türk siyasetinde fırtınalar estiren eski bakanlardan Kemal Derviş, 1968'de Neslihan Taki ile evlenmiş, 1974'te de boşanmıştı. Bu evlilikten Erol ve Erdal adında iki oğlu olan Kemal Bey, boşanırken babasından kalan Büyükada'daki dillere destan Derviş Manizade Yalısı'nı Neslihan Hanım'a vermişti. Bir süre önce Neslihan Hanım, yalıyı satışa çıkarmıştı.







Neslihan Hanım'ın, yaz-kış yaşadığı yalıyı neden satmak istediğini öğrendim. Meğer Neslihan Hanım, artık ada hayatına son vermek istemiş. İstanbul'un merkezi semtlerinden birinde ev alıp şehirde yaşamak istiyormuş.







Bu arada yalıya bir alıcı çıktığını da öğrendim. Ülkemizin önde gelen bir altın markasının patronu yalıya 10 milyon dolar (Bugünkü kurla 146 milyon lira) teklif etmiş. Neslihan Hanım, henüz teklife cevap vermemiş! 10 milyon doları az bulduğunu söyleyen de var, oğulları Erol ve Erdal'ın rızasını almak için beklediğini söyleyen de... Bakalım Büyükada'nın en güzel binalarından biri olan yalıyı kim alacak…







AYAKTA ALKIŞLANDI

Yazıp oynadığı MUSE 90401 'Bir Esin Perisi' adlı oyunu ile geçen yıl Boulder Festivali'nden 'En İyi Yapım' ödülü ile dönen Fadik Sevin Atasoy, Broadway yolcusu. Bu kez dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali olan United Solo Performans Festivali'nde ödül için sahneye çıkacak olan Atasoy, Broadway öncesi İstanbul'da özel bir gösterim yaptı. Davetliler arasında yer alan Pervin Ersoy, Ayşe Boyner, Hande Ataizi, Hatice Aslan ve 'Kardeşlerim' dizisindeki ekip arkadaşları, Atasoy'un gösterdiği muhteşem performans ve oyunculuğunu ayakta alkışladı. Umarım bu başarısı Broadway'de de ödüllendirilir.







RÖTARLI KUTLAMA

Kültürel emanetleri korumak, kültür ve sanat bilincini geliştirmek amacıyla kurulan EPOS 7, 10. yaşını kutluyor. Kurucuları arasında olduğu derneğin geçen yıl başkan koltuğuna oturan Arzu Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama davetine pek çok ünlü isim katıldı. Pandemi nedeniyle 10. yıllarını mecburen 11. yılda kutladıklarını söyleyen Arzu Hanım, 10 yılda toplam 17 proje ve 100'den fazla etkinlikle yaklaşık bin kişiye dokunduklarını ve Türkiye'deki UNESCO Milli Kulüp unvanını alan ilk kültür ve sanat derneği olduklarını belirtti. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık.







BU KADAR KÖTÜ OLMAYIN!

İstanbul'da trafik sorunu malum. Hepimiz gibi ünlü isimler de bu trafikten nasibini alıyor. Eğer güzergah uygunsa trafikten kaçmanın en iyi yolu metro olduğu için sosyetenin ünlü isimi Aslı Şen de geçtiğimiz gün toplantısına yetişebilmek için metroya binmiş. Bu anları sosyal medyada paylaşınca kıyamet koptu! Öyle yorumlar yapılmış ki inanamazsınız. Aslı Şen'in metroya binmesini, gerçeklikten kopuk göreni de, komik bulanı da, anlamsız sayanı da var! Yorumlarını da çok acımasız sözlerle yapmışlar. Ünlü biri metroya binemez mi, ne var bunda? Bu kadar kötü olmayın lütfen. Aslı Hanım, metroya bindiğine bineceğine pişman olmuştur herhalde…







BU KEZ SINIFTA KALDI!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, güzelliği ve şıklığı ile her daim adından söz ettiren isimlerden biri. Her zaman cesur tercihler yapan Deren Talu, geçenlerde katıldığı bir davette bu kez spor bir görünüm tercih etmiş. Deri takımı, hem sezonun trendlerinden hem de çok modern bir seçim ancak, Talu'yu bu kez şık yapmaya yetmemiş! Sebebi ise; aksesuar seçimleri… Aksesuarlar, stil için çok önemli detaylardan. Talu, siyah kaba spor ayakkabısı ve çanta seçimiyle bu kez maalesef sınıfta kaldı!!!







İŞ BİRLİKLERİ TREND OLDU

dünyasında iş birlikleri hız kesmiyor. Marka değerini yükselten bu iş birliklerinden doğan tasarımlara sahip olmak da yeni trendlerden biri. Birçok hazır giyim markası, tasarımcıların yanı sıra ünlü isimlerle de iş birlikleri yaparak, popülerliklerini artırmaya ve hitap ettikleri jenerasyonu genişletmeyi amaçlıyor. Bence bu iş birlikleri artarak devam edecek.







Geçmişten bugüne taşınan parçalardan biri de takunyalar oldu. Ara ara moda sahnesine geri dönen takunyalar, bu ilkbaharda da stillerde yerlerini alacak.