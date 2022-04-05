Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini perçinlemek için artık gün sayıyor. Oğulları Kurt Efe'yi dünyaya getirmek için gün sayan Başak Hanım, bu arada boş durmuyormuş.







İşine devam etmekle kalmayan Başak Hanım, bir de yeni bir işe girişmiş. Ortağı Deniz Marşan ile birlikte, kendileri gibi stil danışmanı olan Layza Akdilek'i de aralarına alıp yeni bir iş kurmuşlar. Hem de Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir iş… Üç ortak, kadınların en büyük derdi olan 'bugün ne giyeceğim' sorununu kökünden çözüyormuş.







Online ortamda kadınlar, nereye, niçin gideceklerini söylüyormuş. Onlar da tepeden tırnağa kombin oluşturup, satın alıp, evlerine kadar gönderiyormuş. Özellikle şıklığına düşkün kadınlar, bu işi çok sevmiş. O yüzden de Hem Başak Hanım hem de ortakları harıl harıl çalışıyormuş.



YAZ SEZONUNU ERKEN AÇTILAR

Denizi ve güneşi özleyenlerin son zamanlarda komşu kapısı yaptığı Dubai modasına, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Hülya Koçyiğit'in torunu olan eşi Neslişah Düzyatan da uydu.







Düzyatan çifti, çocukları Emir Aras ve Alara'yı da alıp geçen hafta sonu Dubai'ye tatile gitti. Çok ağır bir kış geçirdiğimiz için olsa gerek ülkemizde yaz sezonunun açılmasını bekleyememişler. Dubai'de denize girip bol bol güneşlendiler.







Neslişah Hanım, sosyal medyada "Kumda mesaimiz resmen başlamıştır" deyip sezonu erken açtıklarını eşe dosta da duyurmuş oldu.



DİJİTAL DAVET

Süleyman Orakçıoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu erkek giyim markası, yeni sezon tanıtımı için dostlarını 'yeni gerçek dünya'ya davet etti. Maslak'ta kurulan dev bir dijital salonda yapılan tanıtım davetinde konuklar, yeni koleksiyon filmini izlemekle kalmayıp adeta içinde yer aldı.







Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan 'metaverse' ve 'oyun' sahnesi ise yeni sezon kampanyasının ilham perisi oldu. Süleyman Orakçıoğlu ve Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen dijital geceye pek çok ünlü isim katıldı.